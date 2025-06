Énorme match de playoffs de Noa Essengue, toujours plus dominant avec Ulm

Il fait partie des derniers prospects français à la Draft encore en lice avec leur club. Alors que Nolan Traoré, Mohamed Diawara et Noah Penda ont été éliminés des play-in/play-offs français ces dernières semaines, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) n’a lui pas encore fini sa saison en Allemagne. Avec Ulm, tête de série n°2, il dispute les playoffs de BBL. Et le jeune tricolore ne fait pas que de la figuration. Après des quarts de finale à 20 d’évaluation, il a cassé les compteurs lors du Match 1 des demi-finales remporté contre Wurzburg (91-87 après prolongations) : 22 points à 8/16 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 14 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 30 minutes. Il a terminé meilleur marqueur et meilleure évaluation du match (26). Le tout en sortie de banc.

Match référence pour la Draft ?

Un match de mammouth pour le jeune poste 4 français, son meilleur de la saison statistiquement parlant. Encore plus dans une rencontre à enjeu, où il a été clutch en marquant un 3-points à 45 secondes de la fin de la prolongation (84-81), et un and-one 30 secondes plus tard (87-85). Il a aussi été impérial sur la ligne des lancers-francs (4/4), résistant à la pression. Sa performance a tout simplement permis à son équipe de l’emporter, et de prendre l’avantage sur ces demi-finales. L’ancien du Pôle France arrive à dominer dans un environnement compétitif au milieu d’adultes, à seulement 18 ans. Sur ces playoffs, il est l’option offensive n°1 de son équipe d’Ulm, toujours invaincue malgré un premier tour face à une écurie d’EuroLeague (l’Alba Berlin, défait 3-0).

Ses statistiques en playoffs (15,3 points et 7,8 rebonds) sont en hausse par rapport à la saison régulière (9,7 points et 4,5 rebonds). Il est en train d’exploser devant les feux des projecteurs. Il marque par exemple quasiment deux fois plus de points que son prédécesseur Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans), sélectionné en n°25 à la Draft NBA l’année dernière dans la foulée des playoffs allemands. Ce qui donne forcément envie de rêver pour cette Draft 2025.

Annoncé en n°9 dans le dernier “big board” d’ESPN, la côte d’Essengue monte en flèche. Il était en 18e position en début de saison, loin derrière son coéquipier en équipe de France jeunes Nolan Traoré, qu’il a depuis doublé. Tous les scouts regardent actuellement ses matchs, étant donné qu’il est l’un des derniers prospects qui n’a pas fini sa saison. Ce qui est de très bonne augure à moins d’un mois de la Draft.