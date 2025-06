Aurèle Brena-Chemille jouera avec Poitiers pour deux saisons supplémentaires

Arrivé à l’été 2024 au Poitiers Basket 86, Aurèle Brena-Chemille (1,92 m, 21 ans) a prolongé son contrat avec son club. Le meneur de jeu, initialement sous contrat jusqu’en 2026, est désormais lié au PB86 jusqu’en juin 2027 et fait partie intégrante de l’avenir du club après sa très bonne saison.

𝗔𝘂𝗿𝗲̀𝗹𝗲 𝗕𝗥𝗘𝗡𝗔-𝗖𝗛𝗘𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘, 𝗽𝗼𝗶𝘁𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻𝘀 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 ✍️🇫🇷 Nous sommes très heureux de vous annoncer la prolongation du contrat d’Aurèle jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣#GoPB 👊 pic.twitter.com/VNVbdpZdWN — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) June 2, 2025

Au cœur du projet sportif

Passé par le Pôle France, Brena-Chemille a découvert le monde professionnel avec Nancy en 2022-2023. Victime d’une rupture des ligaments croisés, il n’a pu jouer que quatre matches en Betclic ELITE. Pour se relancer, il s’est tourné vers Angers en 2023 pour évoluer en Pro B. Dans un contexte collectif difficile, il a pu s’exprimer avant de rejoindre le PB86 l’été dernier. Le Toulousain s’est imposé comme un des éléments essentiels de l’effectif d’Andy Thornton-Jones, après avoir été membre de l’équipe de France U20 qui a remporté l’EuroBasket U20 2024.

PROFIL JOUEUR Aurèle BRENA-CHEMILLE Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 21 ans (14/04/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 8,1 #123 REB 2,3 #173 PD 2,8 #67

A son sujet, son coach déclare d’ailleurs : « Nous sommes très satisfaits de pouvoir prolonger Aurèle. Nous allons pouvoir approfondir notre collaboration, débutée il y a un an. Nous souhaitons qu’il progresse encore la saison prochaine afin d’aider l’équipe à être encore performante dans une division de plus en plus compétitive. » Avec des moyennes de 8,1 points (39,1% au tir), 2,8 passes décisives et 2,3 rebonds, il espère faire mieux encore dans les deux saisons à venir et ainsi devenir l’une des pièces maîtresses du PB86 qui vise les playoffs désormais.