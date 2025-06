Monaco vient finalement à bout de sa bête noire Le Mans et rejoint le dernier carré

Il y aura donc eu 7 épisodes de cette intense rivalité entre Monégasques et Manceaux cette saison. Et au bout du compte, c’est la plus grosse écurie des deux qui l’emporte et met fin à la saison de leurs adversaires. Après avoir triomphé de l’ASM en finale de la Leaders Cup et en demi-finale de la Coupe de France, le MSB s’incline finalement sur la plus grande scène, en quarts de finale des playoffs du championnat. À l’image de la saison, les hommes de Guillaume Vizade ont tenu tête à la Roca Team dans ce Match 3 et dans toute la série. Jusqu’à la dernière minute, ils n’ont rien lâché et ont cru en leurs chances. Cela n’aura pas suffi.

Développement à venir…