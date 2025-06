La recrue de Basket Landes et internationale allemande Marie Gülich s’est rompu les ligaments croisés

C’est un coup pour Basket Landes et surtout pour la sélection féminine allemande. L’internationale de la Mannschaft Marie Gülich (1,96 m, 31 ans) s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou. Le diagnostic est tombé moins de 24 heures après le match de préparation à l’Euro entre l’Allemagne et la République Tchèque, remporté par ces dernières 70-86 hier soir. Titulaire au poste 5, Gülich était sortie après cinq minutes de jeu (2 points) et n’est plus revenue du match. Les craintes qui ont secoué l’équipe pendant le match ont été confirmées ce dimanche.

Cette lourde blessure signe évidemment le forfait de Gülich pour l’EuroBasket féminin, qui débute le 18 juin. Celui-ci a été officialisé dans la foulée par la Fédération allemande. La Mannschaft n’a jamais fait mieux qu’une troisième place en 1997 sur la scène européenne, mais était tout de même allée jusqu’en quarts de finale lors de l’édition 2023. Gülich était justement leur deuxième meilleure marqueuse (11,6) et meilleure rebondeuse (8,9) sur la compétition. Lors des Jeux Olympiques, elle avait divisé ses stats par deux, puisque la sélection avait envoyé la grosse armada. L’Allemagne avait été éliminée en quarts de finale par la France à Paris (71-84).

Pour cet Euro 2025, la sélection allemande pourra compter sur les arrivées tardives de Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder et Nyara Sabally, actuellement en WNBA, mais pas de leur leader Satou Sabally, qui restera aux États-Unis. Les forfaits s’accumulent dans toutes les sélections européennes, pour des raisons diverses et variées.

🇩🇪 The German center Marie Gülich has torn her anterior cruciate ligament and will therefore be out for the EuroBasket Women 2025!

Ich sende Marie Gülich die besten Wünsche für eine schnelle und vollständige Genesung! 🩺🙏🏻

🇩🇪 Alman pivot Marie Gülich, ön çapraz bağını kopardı… pic.twitter.com/QrvtOs40lV

— ʀᴏᴏᴋɪᴇ 👻 (@CoachRookie) June 1, 2025