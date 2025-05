Le champion Basket Landes dévoile son effectif 2025/26, et voit partir sa dirigeante historique Marie-Laure Lafargue

Quelques jours après avoir remporté un nouveau titre de champion de France, Basket Landes a annoncé l’intégralité de son effectif 2025/26.

Il y aura déjà six survivantes du deuxième sacre puisque Louise Bussiere a prolongé, venant ainsi rejoindre la MVP de la finale Leila Lacan, Marie Pardon, Myriam Djekoundade, Sixtine Macquet et Yohana Ewodo parmi les joueuses sous contrat à Basket Landes.

Les six championnes connaissent leurs nouvelles coéquipières puisque le club landais a officialisé la signature de quatre joueuses ainsi qu’une nouvelle assistante-coach aux côtés de Julie Barennes.

4 nouvelles joueuses et une nouvelle assistante débarquent à Basket Landes ‼️ ➕ d’infos ➡️ https://t.co/D66LVXO1F6 pic.twitter.com/wbw9lDhifM — Basket Landes (@BasketLandes) May 27, 2025

Droguet rejoint le club bourreau

Vice-championne de France avec le Tarbes Gespe Bigorre, Camille Droguet (1,78 m, 25 ans) s’est engagée pour les deux prochaines saisons avec Basket Landes. L’internationale tricolore, passée par le centre de formation de l’ASVEL Féminin, espère passer un cap sous les ordres de Julie Barennes. Très responsabilisée à Tarbes où elle tournait à 10,6 points, 4,3 rebonds et 5,7 passes décisives en 32 minutes, elle apportera sa vivacité et tentera de confirmer.

« Camille souhaitait venir chez nous et de part ses qualités humaines et tout ce qu’elle peut dégager, je trouve qu’elle correspond exactement à ce qu’est Basket Landes », se réjouit Julie Barennes. « Elle vient chez nous pour se polir un peu, elle qui avait beaucoup de responsabilité. Le but du jeu, c’est de la faire évoluer sur un poste 2 et qu’on garde évidemment sa polyvalence, mais de la faire grandir avec nous.”

Idem pour Wojta

Autre renfort déjà connu pour le club landais, celui de Julie Wojta (1,83 m, 36 ans). Réputée pour ses qualités défensives et de leadership, elle apportera toute son expérience au collectif de Julie Barennes. Passée par Angers, où elle a joué une première fois avec sa future coéquipière Leïla Lacan, puis l’ASVEL Féminin, elle compilait en moyenne à 8,1 points, 6,3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 12,7 d’évaluation en 28 minutes.

« Julie est une excellente défenseuse, comme on a pu le constater lorsqu’elle a défendu sur Luisa lors de nos confrontations cette saison », souligne Julie Barennes. « Elle va surtout nous apporter son expérience : cela fait 15 ans qu’elle parcourt un peu l’Europe et elle connaît bien le championnat de France. C’est une joueuse qui s’intègre facilement dans un collectif. Elle possède également des qualités offensives : elle peut marquer à trois points et attaquer le cercle. Elle est plutôt complète et va faciliter le jeu de ses coéquipières.”

Gülich, une Allemande en remplace une autre

Dans le secteur intérieur, Basket Landes a misé sur l’expérience et l’efficacité de Marie Gülich (1,96 m, 30 ans). À Mont-de-Marsan, l’internationale allemande – qui remplace sa compatriote Luisa Geiselsoder, qui est partie à Mersin en Turquie – apportera son efficacité sous le cercle. La saison dernière, l’ancienne joueuse de Gdynia et Valence évoluait dans le championnat de Taïwan et tournait en moyenne à 14.5 points, 10,6 rebonds et 2,5 passes décisives en 26 minutes.

“C’est une poste 5 de très grande taille (1m96), avec un vrai QI basket », décrit Julie Barennes. « Elle est capable de shooter de loin et possède de bonnes qualités près du cercle. C’est une joueuse d’expérience, habituée à jouer en EuroLeague. Elle a évolué à Valence pendant plusieurs années et connaît très bien le haut niveau. Elle n’est pas là pour remplacer Luisa, elle est là pour être elle-même, pour faire du Marie. C’est un autre type de joueuse. Elle va nous apporter une certaine sûreté, on va dire, dans les performances qu’elle pourra réaliser.”

Massey, une championne d’Europe arrive

Enfin, Basket Landes a officialisé la signature de Becky Massey (1,86 m, 25 ans) pour deux saisons. Après trois ans passés en Espagne, l’internationale belge souhaite confirmer et d’affirmer dans le championnat français. Elle possède déjà une grosse expérience grâce à son vécu avec les Cats, avec qui elle a remporté l’EuroBasket en 2023 et disputé une demi-finale olympique face aux Bleues de sa future coéquipière Leila Lacan l’année dernière.

“Son recrutement s’inscrit dans ce que nous savons parfois bien faire : aller chercher de jeunes joueuses qui ne sont pas encore habituées à ces championnats, afin qu’elles puissent acquérir de l’expérience et développer tout leur potentiel. C’est une joueuse complète, capable d’évoluer aux postes 3 et 4, et de faire beaucoup de choses sur le terrain. L’objectif sera de l’accompagner progressivement vers le très haut niveau.”

Marie-Julie Levant, nouvelle assistante de Julie Barennes

Du côté du staff, le club landais a annoncé l’arrivée d’une nouvelle assistante coach sur le banc aux côtés de Julie Barennes. Marie-Julie Levant arrive à Basket Landes. Assistante coach de Benoît Marty du côté de Chartres depuis 2019, elle connait bien Julie Barennes pour avoir remporté avec elle l’EuroBasket U20 l’été dernier. Elle remplacera Shona Thoburn, qui a souhaité faire une pause. De son côté, Olivier Constant a prolongé deux ans.

“Je suis contente que Marie-Julie ait accepté le projet de venir à Basket Landes », dit Julie Barennes. « Elle est remplie de qualités humaines qui, sans aucun doute, correspondront à ce que les gens aiment chez nous. Elle a également son expérience de joueuse, et cela fait une dizaine d’années qu’elle est assistante. Elle a occupé plusieurs postes. Donc voilà, elle va venir compléter notre staff.”

Marie-Laure Lafargue va s’en aller

Enfin, cet exercice 2025/26 sera le premier depuis plus de quinze ans sans une dirigeante historique, Marie-Laure Lafargue, ex-présidente devenue directrice générale, qui va quitter ses fonctions le 1er septembre.

« Un bail de 15 ans dans une vie professionnelle, c’est très long », a-t-elle confié à Sud Ouest. « Je change de vie, mais ce long voyage et cette belle aventure de Basket Landes m’a largement comblée pendant 15ans. Mais ce n’est pas toujours simple de diriger un club de basket professionnel. En 2023, j’avais définitivement décidé d’arrêter en 2025. Je suis très attachée à la transmission et avec Audrey (Lacroix, la présidente), je m’étais engagée à faire un dernier tour de pendule. Dès le milieu d’hiver, j’ai sollicité une rupture conventionnelle que le conseil d’administration m’a accordée. Depuis, on travaille à cette passation. Je suis ravie qu’Audrey reprenne les clés de la baraque. Et j’ai aussi de grosses envies de nouveaux projets professionnels. »

Désormais, Marie-Laure Lafargue, qui a mené Basket Landes vers deux titres nationaux, devrait monter sa société. « J’ai envie d’amener mon regard de développeur auprès de TPE ou PME, pour apporter des compétences administratives qu’elles n’ont pas toujours », indique-t-elle.