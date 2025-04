Wembanyama reste incertain pour l’EuroBasket : « Mon problème est très particulier »

Apparu devant les médias pour la première fois depuis la fin prématurée de sa saison sophomorre, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) n’a pas souhaité entrer dans les détails de sa thrombose veineuse profonde, mais a abordé la possibilité de disputer l’EuroBasket 2025, organisé fin août et début septembre, avec les Bleus.

Wembanyama : entre prudence médicale et envie de Bleu

Victor Wembanyama ne portera plus le maillot des Spurs cette saison, sa deuxième campagne NBA s’étant achevée brutalement après une thrombose veineuse profonde au niveau de l’épaule. Ce samedi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée avant la fin de la saison régulière NBA, l’intérieur français a répondu aux questions des journalistes Maxime Aubin (L’Équipe) et Théo Quintard (BasketUSA) sur son avenir proche, notamment en Bleu.

Interrogé sur sa potentielle participation à l’EuroBasket, Wembanyama a tempéré les attentes :

« Je ne sais pas si c’est réaliste. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’incertitudes et se projeter là-dessus ne serait pas pertinent. Mon problème est un problème très particulier, et ça me prendra du temps avant d’être sûr de ma décision pour l’Euro. Mais évidemment, ma volonté est de faire toutes les compétitions en équipe de France », a-t-il déclaré.

Concernant le timing d’une éventuelle décision, le Français a confié : « J’ai une idée vague, oui, mais c’est un problème tellement particulier. Ça prendra un peu de temps car il faut être sûr de sa décision. »

Une reprise de l’entraînement sous haute surveillance

À la question de son état de forme actuel, Wembanyama a expliqué avoir repris une activité physique, mais de manière extrêmement encadrée : « Je suis capable de faire des efforts physiques, de soulever des poids et aussi de jouer au basket, mais c’est très contrôlé et léger. Même si parfois j’aimerais en faire plus, je suis les directives médicales. »

Rien n’est donc encore acté pour sa participation à l’EuroBasket 2025. Si sa volonté de porter le maillot bleu ne fait aucun doute, son état de santé et la spécificité de sa blessure seront les seuls juges.