Julie Vanloo et Julie Allemand feront bien l’EuroBasket avec les Belgian Cats

Alors que les sélections européennes perdent peu à peu des joueurs pour diverses raisons, à l’image de l’équipe de France avec ses joueuses qui ont privilégié la WNBA (Marine Johannès, Gabby Williams, Dominique Malonga et Carla Leite), la Belgique va pouvoir compter sur un renfort de poids. Julie Vanloo (1,73 m, 32 ans) et Julie Allemand (1,73 m, 28 ans) viennent de confirmer leur présence à l’EuroBasket 2025. Le doute planait ces dernières semaines sur leur participation, étant donné qu’elles sont toutes les deux engagées en WNBA, respectivement avec Los Angeles et Golden State. Elles vont donc devoir s’éclipser en cours de saison, comme le feront d’autres joueuses européennes.

Vanloo vit actuellement sa deuxième saison en WNBA. La joueuse francophone côtoie chez les Valkyries deux tricolores, Carla Leite et Janelle Salaün. Elle forme un duo intéressant et plein d’énergie sur les lignes arrières avec Leite. En 19 minutes de jeu, l’ancienne de Lattes-Montpellier compile 5,4 points à 35,7% aux tirs (dont 29,2% à 3-points), 2,0 rebonds et 3,0 passes décisives de moyenne. De son côté, Allemand a sa quinzaine de minutes en sortie de banc avec les Sparks. Pour sa première saison WNBA depuis trois ans, elle tourne à 3,8 points à 42,9% aux tirs (dont 41,7% à 3-points), 2,2 rebonds et 2,0 passes décisives de moyenne. Toutes les deux engagées dans des équipes de fond de classement, elles ont des opportunités et du temps de jeu.

Un trio de Belgian Cats qui se reforme

Vanloo et Allemand avaient été des pièces maîtresses du titre européen en 2023. La première était la deuxième meilleure marqueuse de l’équipe (16,6 points), tandis que la seconde était la meilleure passeuse (8,2). Elles forment un duo redoutable sur les lignes arrières. Un dangereux trio pour les autres nations va ainsi se reformer, puisque la leader et MVP du dernier Euro Emma Meesseman (1,93 m, 32 ans) sera aussi de la partie. Cette dernière, agent libre, se garderait l’option de rejoindre la WNBA après la compétition, selon la RTBF. Elle prendra la place au poste 5 de Kyara Linskens, qui a elle en revanche été conservée par sa franchise outre-atlantique.

La Belgique, désormais coachée par Mike Thibault qui remplace Rachid Meziane, va donc envoyer la grosse armada pour essayer de conserver son titre et faire le doublé. Elle sera dans le groupe C avec la République Tchèque, le Monténégro et le Portugal. Entrée en lice le deuxième jour, le 19 juin.