Mike Thibault succède à Rachid Meziane à la tête des Belgian Cats

Après avoir mené la Belgique à son premier titre de championne d’Europe en 2023, Rachid Meziane a dû quitter son poste de sélectionneur des Belgian Cats en raison de son engagement en WNBA. Pour le remplacer, la fédération belge de basket a fait appel à un technicien expérimenté : l’Américain Mike Thibault.

Un coach au CV impressionnant

Avec une carrière d’entraîneur de haut-niveau démarrée en 1977, Mike Thibault est un nom réputé dans le basketball américain. Passé par la NBA comme assistant aux Los Angeles Lakers et aux Chicago Bulls, il a ensuite fait ses preuves en WNBA. Il a notamment dirigé le Connecticut Sun de 2003 à 2012 avant de prendre en main les Washington Mystics, équipe avec laquelle il a remporté un titre de champion en 2019 aux côtés d’Emma Meesseman et Kim Mestdagh. Son expérience en tant que sélectionneur adjoint de l’équipe féminine des États-Unis entre 2006 et 2008 constitue également un atout de poids.

Une nouvelle mission jusqu’aux JO 2028

Mike Thibault a signé un contrat qui le liera à la Belgique jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Mais bien avant cela, il va faire ses débuts avec les Belgian Cats dès la semaine prochaine avec deux rencontres importantes dans les qualifications pour l’EuroBasket 2025. La Belgique affrontera l’Azerbaïdjan le 6 février à Ostende avant de se déplacer en Lituanie le 9 février. Deux victoires assureraient aux Belgian Cats une nouvelle participation au Championnat d’Europe, qui se tiendra en juin prochain en République tchèque, en Allemagne, en Italie et en Grèce.

Avec Mike Thibault aux commandes, la Belgique espère confirmer son statut de nation montante du basket féminin international.