Coach en WNBA, Rachid Meziane pourrait continuer à coacher la Belgique : « On essaie de trouver des solutions »

Rachid Meziane, récemment nommé entraîneur du Connecticut Sun en WNBA, fait face à un défi de taille : concilier sa nouvelle aventure américaine et son rôle de sélectionneur des Belgian Cats. Une équation complexe, compte tenu du chevauchement des calendriers entre la saison régulière de la WNBA (mai à octobre) et l’EuroBasket, prévu en juin.

Lors de sa première conférence de presse avec le Connecticut Sun, Rachid Meziane a reconnu les difficultés suite à une question de Georges Xouras de BeBasket.be mais reste ouvert à trouver des solutions : « Oui, on sait que cela va être compliqué, mais on essaie de trouver des solutions. Nous sommes en train de discuter pour voir ce qui est combinable ou non. »

Le coach auvergnat n’exclut pas des arrangements spécifiques, comme un départ temporaire de la WNBA pour rejoindre les Belgian Cats pendant l’EuroBasket ou une arrivée différée au tournoi. Il salue d’ailleurs l’ouverture d’esprit des deux parties : « Le Connecticut Sun est ouvert à cette possibilité, tout comme la fédération belge. Mais il est important de protéger les intérêts des deux côtés. »

Rachid Meziane, qui a été un élément clé dans le succès récent de l’équipe nationale belge, devra jongler entre ses responsabilités. Pour les Belgian Cats, ces discussions revêtent une importance particulière, alors que l’équipe aspire à maintenir son rang parmi les meilleures formations européennes.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour définir si ce double défi est réalisable. En attendant, Rachid Meziane incarne une ambition internationale unique pour un technicien français, à la croisée des chemins entre la WNBA et les Belgian Cats.