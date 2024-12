Rachid Meziane restera-t-il à la tête de la Belgique ?

Rachid Meziane pourra-t-il défendre son titre européen acquis avec la Belgique lors du championnat d’Europe 2025 ? Sa signature avec le Connecticut Sun rend cette perspective peu crédible. Pour cause, la saison WNBA (qui s’étend d’avril à octobre) viendra faire collision avec l’EuroBasket (prévu du 18 au 29 juin) et il parait illusoire d’imaginer la franchise américaine libérer son nouvel entraîneur.

En dehors des félicitations d’usage (« Tout d’abord, c’est une opportunité que nous voulons absolument donner à Rachid, une opportunité unique dans une vie »), le communiqué des Cats a entretenu le doute, remettant la décision vers une date ultérieure. « Nous préciserons l’engagement de Rachid en tant qu’entraîneur des Belgian Cats dans les semaines à venir », a indiqué Koen Umans, le directeur général de la sélection belge. « Dans la troisième et dernière fenêtre des qualifications pour l’EuroBasket 2025 de la FIBA, nous jouerons l’Azerbaïdjan à domicile le jeudi 6 février et la Lituanie le dimanche 9 février. Nous espérons évidemment nous qualifier à nouveau pour l’EuroBasket 2025 et avoir ainsi la chance de défendre notre titre. »