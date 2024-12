Séisme à Villeneuve-d’Ascq : Rachid Meziane débauché par le Connecticut Sun (WNBA), Maxime Bézin va le remplacer

Finalement, son faux-départ pour Mersin au printemps dernier aura presque été un mal pour un bien… Retenu par son président Carmelo Scarna alors qu’il discutait très sérieusement avec le club turc, Rachid Meziane a vu surgir une plus belle possibilité encore : devenir le premier entraîneur français head coach en WNBA. Et cette fois, le dirigeant nordiste n’a pas pu lutter face à l’attrait d’une telle perspective : ainsi, le Clermontois s’est engagé pour trois avec le Connecticut Sun, récent demi-finaliste de la conférence Est.

We have named Rachid Meziane as our next head coach. Welcome to Connecticut, Coach Meziane! #BringTheHeat | #CTSun pic.twitter.com/Smvz7nMptT — Connecticut Sun (@ConnecticutSun) December 4, 2024

Une nouvelle étape dans une carrière cousue de fil d’or depuis 18 mois, excepté ces dernières semaines… Passé par Nice et Lattes-Montpellier, assistant historique des Bleus sous l’ère Valérie Garnier, le Clermontois a magnifié son parcours entre 2023 et 2024, remportant l’EuroBasket avec la Belgique, avant de mener Villeneuve-d’Ascq vers une finale surprise en EuroLeague et un titre logique en France. Si la quatrième place des Cats aux JO et le début de saison cauchemardesque de l’ESBVA (11 défaites consécutives) l’ont fait redescendre de son nuage, cela n’a visiblement pas diminué sa cote aux États-Unis.

La franchise de Leïla Lacan

« Je suis honoré de représenter une franchise comme le Connecticut Sun, une équipe et une organisation avec une riche histoire et une base de fans passionnés », a déclaré Rachid Meziane dans le communiqué de sa nouvelle franchise. « J’ai hâte de travailler avec notre effectif talentueux et de constituer un staff technique dévoué, alors que nous voulons continuons à bâtir sur l’héritage des Sun et à viser un titre. » Avec Connecticut, il devrait notamment diriger Leila Lacan, draftée en 10e position l’année dernière.

À Uncasville, il remplacera Stephanie White, partie à Indiana. « Nous sommes ravis d’accueillir Rachid comme nouveau coach principal du Connecticut Sun », souligne Morgan Tuck, le GM du Sun. « Il apporte une riche expérience, une grande passion et un parcours jalonné de succès qui aideront à élever nos joueuses et l’équipe dans son ensemble. L’engagement de Rachid envers le basket féminin, en France comme à l’international, offre une perspective unique sur et en dehors du terrain, en phase avec les valeurs et la vision de notre organisation. Nous sommes impatients de voir l’avenir sous la direction de Rachid et enthousiastes quant à l’impact positif qu’il aura sur notre équipe et notre communauté. »

Alors que Villeneuve-d’Ascq est en voie de redressement avec deux victoires d’affilée en LBWL, Rachid Meziane n’a pas tout à fait terminé sa mission. Il restera aux manettes du club champion de France jusqu’au 31 décembre, soit pour encore cinq rencontres (à Basket Landes, contre Chartres et à Lattes-Montpellier en championnat le 21 décembre ; un 1/16e de finale d’EuroCup contre Constanta). « Après six saisons marquées par des succès mémorables, l’ESBVA-LM a accepté de libérer Rachid Meziane de ses fonctions d’entraîneur à compter du 31 décembre 2024″, indique le club. « Pour l’ESBVA-LM, cette décision, bien qu’émotionnellement difficile, est le fruit d’une réflexion approfondie, où l’humain et la valorisation de l’excellence sportive ont prévalu. Tout en préservant les intérêts économiques de l’institution, le club a donc accepté de libérer Rachid pour qu’il puisse saisir cette opportunité unique. »

Maxime Bézin, retour sur scène

À Villeneuve-d’Ascq, Rachid Meziane sera remplacé par un technicien du cru : Maxime Bézin (38 ans), bien connu du microcosme lillois pour avoir réalisé des miracles ces trois dernières saisons avec des bouts de ficelle au LMB. Sportivement, le Limougeaud a offert une superbe fin de vie au LMB, à l’image de sa quatrième place en 2023. Resté sur le carreau depuis, le départ de son homologue villeneuvois vers la WNBA est finalement venue incarner ce qu’il nous disait en 2021. « La vie est faite d’opportunités. Je suis friand de films et j’aime bien le monologue du scribe dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre pour définir ce que je pense (rires). J’en rigole mais finalement c’est un peu ça, notre vie est faite de rencontres et d’opportunités. »

Maxime Bézin n’est pas un inconnu dans le secteur féminin. Entre 2011 et 2017, il a coaché le Limoges ABC en Ligue 2, menant son équipe vers le Final Four en 2015. « La méthode Maxime Bézin, c’est avant tout le partage et le respect des valeurs », nous expliquait-il l’année dernière. « J’ai été éduqué dans une famille où on m’a appris le travail et le respect, ce sont des choses fondamentales pour moi. Avoir une superstar ne m’intéresse pas. Ce que je veux, ce sont des coéquipiers. Je ne prends pas de plaisir à voir des actions avec 15 dribbles et pas une passe. Le basket, pour moi, c’est une passion. Si je ne prends pas de plaisir dans ce que je fais, il n’y a aucune raison que je fasse ce métier-là. J’ai besoin de joueurs expérimentés qui comprennent ce que je veux mettre en place et qui ont la même sensibilité que moi. J’espère très fortement que chaque joueur qui sortira du cursus lillois sera un meilleur basketteur. Mais j’espère surtout que ce sera un meilleur homme. Et j’estime que la réussite de beaucoup de joueurs qui passent ici réside dans les personnes côtoyées, tout au long de l’aventure. Je me considère comme un outsider. Maxime Bézin, pas grand monde ne sait qui c’est. Quand je suis arrivé à Lille, on ne me connaissait pas. J’ai envie de travailler pour faire mes preuves, montrer qu’on peut arriver de nulle part et réussir. Et je tiens à ce que mes équipes ressemblent à ça. »

Avec un déménagement d’à peine 5 kilomètres, du Palais Saint-Sauveur de Lille au Palacium de Villeneuve-d’Ascs, Maxime Bézin va avoir l’opportunité de prouver qu’il aspirer à être plus qu’un outsider. Après tout, son prédécesseur aux commandes de l’ESBVA-LM a montré que le club nordiste pouvait être un bon tremplin.