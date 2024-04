Mersin veut faire de Rachid Meziane son coach

Mersin a sollicité Rachid Meziane pour en faire son prochain coach. Demi-finaliste de l’EuroLeague 2024 à domicile et finaliste en 2023, le club turc souhaite engager l’entraîneur français indique L’Équipe. Cependant, à ce stade, l’offre faite auprès de Villeneuve d’Ascq, chez qui le technicien auvergnat est sous contrat, est pour le moment insuffisante selon nos informations.

Ancien coach de l’ASM Clermont, d’Orcines, Challes-les-Eaux, Rachid Meziane est devenu coach du Nice Cavigal en 2012. Là-bas, le Clermontois est resté cinq ans, devenant au passage assistant en équipe de France A en 2014. Signé ensuite par Lattes-Montpellier, il n’y est resté que très peu de temps avant de rejoindre Villeneuve d’Ascq.

Rachid Meziane a contribué à la montée en puissance de l’ESBVA-LM depuis cinq ans. Ainsi, il a atteint la finale de la Ligue Féminine de Basket (LFB) en 2023 avant de réaliser une formidable saison d’EuroLeague en 2023-2024. Meilleur coach de l’exercice écoulé, il a devant lui au moins deux options – l’intérêt du Tango Bourges Basket étant mentionné par beaucoup de rumeurs – : celle de rester à Villeneuve d’Ascq ou de rejoindre le richissime club de Mersin. Dans le Nord, le sélectionneur de la Belgique aurait comme mission de lancer un nouveau cycle. En effet, de nombreux départs sont prévus – Janelle Salaün à Schio, Kariata Diaby à Bourges -, des arrivées également – celles de Carla Leite et Marie-Paule Foppossi, Héléna Ciak – et le questionnement persiste au sujet de la double MVP en titre Kennedy Burke, qui pourrait prolonger mais dans les conditions de cette saison, c’est à dire en quittant le club en pleins playoffs LFB afin de rejoindre sa franchise WNBA. De quoi l’amener à réfléchir quant à l’offre d’un club capable de lui offrir un effectif à même de retourner en finale de l’EuroLeague. Et de la gagner.