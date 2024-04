Rachid Méziane (Villeneuve d’Ascq) élu entraîneur de l’année en EuroLeague Féminine

La belle histoire de Villeneuve d’Ascq en ce week-end de la mi-avril continue avec son entraîneur Rachid Méziane, élu entraîneur de l’année eu EuroLeague Féminine. L’année incroyable du technicien français se poursuit donc avec cette distinction individuelle.

The mastermind behind the Cinderella story of this #EuroLeagueWomen season! Congratulations coach @MezianeRachid15! 🧠 pic.twitter.com/JzvkWA7p8Y

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 13, 2024