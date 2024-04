« On vit pour ce genre de rendez-vous. Et pour les gagner » – Villeneuve d’Ascq vise le titre de champion d’Europe !

Villeneuve d’Ascq est le premier club français à atteindre la finale de l’EuroLeague féminine depuis Valenciennes en 2004. Il aura fallu 20 ans pour qu’une formation de LFB ne réussisse cet exploit dans une ligue où les armadas russes ont longtemps bouché tout espoir pour Bourges, l’ASVEL Féminin et d’autres. Mais ce vendredi 12 avril, l’ESBVA-LM l’a fait en s’imposant 84 à 78 face au champion d’Europe 2015, l’USK Prague.

Arrivées sans pression à Mersin, les Guerrières ont mené une belle bataille à Prague pour finir plus fort que les Tchèques, guidées par une excellente Valériane Ayayi (24 points à 8/15 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives et 0 balle perdue pour 28 d’évaluation en 35 minutes). Rachid Méziane a su guider les Nordistes à la victoire, une de plus. Le technicien clermontois s’est notamment appuyé sur le talent et l’expérience de Kamiah Smalls (18 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 27 d’évaluation en 32 minutes) sur la ligne arrière :

« Les gens ne pensaient peut-être pas qu’on en rêvait, mais je peux vous garantir que nous, cette finale, on en rêvait. Dès le début de la saison, a avoué l’arrière américaine au micro d’Amaury Perdriau pour L’Équipe. C’est le caractère de mon équipe : on ne commence pas un seul match sans croire qu’on peut le gagner. Dimanche (demain), en finale, on va jouer avec fierté. On vit pour ce genre de rendez-vous. Et pour les gagner. »

Rachid Méziane est désormais habitué à ces grands évènements, lui qui a remporté le titre de champion d’Europe avec la Belgique en juin 2023 à Ljubljana. Tout heureux d’avoir amené Villeneuve d’Ascq à ce niveau, l’ancien coach de Nice veut aller plus loin encore.

« On est à quarante minutes de pouvoir graver notre nom éternellement dans le paysage mondial, indique-t-il dans La Voix du Nord. Aujourd’hui, on a déjà placé l’ESBVA-LM sur le globe, pas seulement sur la carte d’Europe. Personne ne nous imaginait rejoindre la finale, eh bien maintenant on va se souvenir un peu plus de nous ! »

Peut-il gagner un autre titre de champion d’Europe, en club cette fois ? La réponse ce dimanche vers 19h45, au terme de la finale contre le Fenerbahçe Istanbul.