Rachid Meziane devient head coach en WNBA : « C’est un rêve qui devient réalité »

C’est le grand écart vécu par Rachid Meziane en deux semaines : d’un départ cauchemardesque avec Villeneuve-d’Ascq (0v-11d toutes compétitions confondues) à une extraordinaire promotion : direction le banc du Connecticut Sun, où il deviendra le premier coach issu de la formation française à officier en WNBA, avec un contrat de trois ans à la clef.

« Je suis très heureux de rejoindre le meilleur championnat du monde. Devenir un coach WNBA est un rêve qui devient réalité. Je suis impatient de construire une équipe qui peut viser le titre. J’ai choisi le Connecticut Sun parce que je suis convaincu que l’on partage des valeurs similaires comme le sens du travail, la passion, l’humilité et l’ambition. Je suis très reconnaissant de cette opportunité, je voudrais remercier tous les dirigeants de m’avoir accordé leur confiance en reconnaissant mon potentiel. »

Time to introduce our new coach 🤝 #BringTheHeat | #CTSun pic.twitter.com/2kqxVNDLPQ

— Connecticut Sun (@ConnecticutSun) December 4, 2024