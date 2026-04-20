Malgré une performance majuscule de Cade Cunningham (1,98 m, 24 ans) (39 points, 5 rebonds et 4 passes décisives), les Pistons ont manqué leurs débuts dans ces playoffs NBA 2026. Opposés au Magic, les joueurs du Michigan se sont inclinés 101-112 sur leur parquet malgré leur statut de 1ère tête de série à l’Est, laissant filer l’avantage du terrain dès l’ouverture de la série.

Une désillusion pas vraiment du goût du meneur de Detroit, particulièrement frustré après la rencontre. Pour le 1st pick de la Draft NBA 2021, le problème est survenu dès les premières minutes.

« On est entrés dans le match un peu trop tendus, ou trop relâchés… peut-être les deux pour certains. On n’a pas mis la bonne énergie et on leur a donné de la confiance très tôt. On a dû courir le score tout le reste de la rencontre. On est mieux classé qu’Orlando, donc on n’a pas le droit de se manquer de la sorte », a-t-il expliqué après la rencontre.

Une entame ratée qui a permis à Orlando de prendre le contrôle et de ne plus vraiment le lâcher jusqu’au coup de sifflet final.

En face, le Magic n’a pas laissé passer l’occasion. En allant s’imposer à Motor City, la franchise floridienne réalise exactement ce qu’elle était venue chercher : prendre un match à l’extérieur pour lancer sa série.

« Je sais qu’ils doivent se sentir très bien après ce match. C’est une grosse victoire pour eux. Ils sont venus faire le boulot et voler un match à l’extérieur. C’est exactement ce que tu veux dans une série de playoffs », a reconnu Cunningham.

Les hommes de JB Bickerstaff, de leur côté, accusent le coup mais tentent de relativiser. « Évidemment, on est dégoûtés d’avoir perdu celui-là. Mais la série est longue », prévenait le leader des Pistons.

Cade Cunningham 39 PTS, 5 REB, 4 AST, 13/27 FG, 3/8 3FG, 10/11 FT, 61.2% TS vs Magic pic.twitter.com/wNy7gEPlw5 https://t.co/naaRZW7Hpt — Basketball Performances (@NBAPerformances) April 20, 2026

Une série noire qui dure depuis 2008

Au-delà de cette défaite, c’est une statistique qui commence à peser lourd. Avec ce revers, les Pistons enchaînent une 11e défaite consécutive à domicile en playoffs NBA. Le dernier succès des Pistons dans leur salle en postseason remontant ainsi à… 2008. Une éternité à l’échelle de la ligue.

Cette incapacité à l’emporter devant leurs fans en playoffs est devenue un vrai symbole des difficultés de la franchise à retrouver un rôle majeur sur la scène NBA après les titres de 1989, 1990 et 2004.

Le Game 2, prévu dans la nuit de mercredi à jeudi à Detroit, offrira une nouvelle opportunité de mettre fin à cette série et de relancer une confrontation déjà mal engagée.