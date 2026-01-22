Cet ancien joueur de Saint-Quentin a flambé en EuroCup

Noah Kirkwood (2,01 m, 26 ans) continue de se montrer sur la scène européenne. L’arrière canadien a réalisé l’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée en Europe, dans un contexte pourtant cruel pour le Slask Wroclaw, battu en double prolongation par l’Aris Salonique (107-113) et définitivement écarté de la course à la phase finale d’EuroCup.

Noah Kirkwood, une performance référence en EuroCup

Face au club grec, le natif d’Ottawa a compilé 22 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. Une ligne statistique complète, symbole de son influence offensive et de ses responsabilités au Slask, qui n’a plus que la scène nationale à jouer.

Des visages bien connus du championnat de France en face

L’Aris Salonique comptait dans ses rangs deux anciens joueurs passés par la Betclic ELITE. L’ex-Limougeaud Bryce Jones (1,83 m, 31 ans) a inscrit 17 points, pris 3 rebonds et délivré 4 passes décisives, tandis que Amine Noua (2,02 m, 28 ans), passé par l’ASVEL, s’est montré solide avec 13 points et 9 rebonds.

Un rôle majeur en championnat polonais

Sur la scène nationale, le club de l’ouest assume pleinement son statut de cador. Leader ex-æquo du championnat polonais avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites, la structure s’appuie notamment sur Kirkwood, deuxième meilleur marqueur de l’équipe avec 13,8 points, 3,8 rebonds et 4 passes décisives de moyenne.

De Bonn à Saint-Quentin, puis la confirmation à l’Est

Alors que les transferts entre Saint Quentin et Bonn se faisaient surtout dans ce sens, avec notamment Parker Jackson-Cartwright et Deane Williams, Kirkwood a été le premier a faire le chemin inverse. Sous les ordres de Julien Mahé, l’ancien pensionnaire d’Harvard avait tourné à 7,8 points, 3,2 rebonds et 2,9 passes de moyenne.

Comptablement, sa meilleure sortie avec le SQBB reste la victoire face à Dijon en mars 2025, où il avait compilé 21 points, 5 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions. Une performance qui annonçait déjà sa capacité à hausser le ton dans les grands soirs, comme il vient de le faire en EuroCup avec le Slask Wroclaw.