EuroCup

Cet ancien joueur de Saint-Quentin a flambé en EuroCup

EuroCup - L'ancien joueur du Saint-Quentin Basketball (SQBB) Noah Kirkwood a cumulé 22 points et 7 passes décisives en EuroCup mardi soir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cet ancien joueur de Saint-Quentin a flambé en EuroCup

Noah Kirkwood n’a pas réussi à venir à bout de l’Aris malgré un gros match de sa part

Crédit photo : EuroCup

Noah Kirkwood (2,01 m, 26 ans) continue de se montrer sur la scène européenne. L’arrière canadien a réalisé l’un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée en Europe, dans un contexte pourtant cruel pour le Slask Wroclaw, battu en double prolongation par l’Aris Salonique (107-113) et définitivement écarté de la course à la phase finale d’EuroCup.

Noah Kirkwood, une performance référence en EuroCup

Face au club grec, le natif d’Ottawa a compilé 22 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. Une ligne statistique complète, symbole de son influence offensive et de ses responsabilités au Slask, qui n’a plus que la scène nationale à jouer.

Noah KIRKWOOD
Noah KIRKWOOD
22
PTS
3
REB
7
PDE
Logo EuroCup
WRO
95 95
ARI

Des visages bien connus du championnat de France en face

L’Aris Salonique comptait dans ses rangs deux anciens joueurs passés par la Betclic ELITE. L’ex-Limougeaud Bryce Jones (1,83 m, 31 ans) a inscrit 17 points, pris 3 rebonds et délivré 4 passes décisives, tandis que Amine Noua (2,02 m, 28 ans), passé par l’ASVEL, s’est montré solide avec 13 points et 9 rebonds.

Un rôle majeur en championnat polonais

Sur la scène nationale, le club de l’ouest assume pleinement son statut de cador. Leader ex-æquo du championnat polonais avec un bilan de 12 victoires pour 4 défaites, la structure s’appuie notamment sur Kirkwood, deuxième meilleur marqueur de l’équipe avec 13,8 points, 3,8 rebonds et 4 passes décisives de moyenne.

PROFIL JOUEUR
Noah KIRKWOOD
Poste(s): Arrière
Taille: 201 cm
Âge: 26 ans (27/12/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Orlen Basket Liga
PTS
13,8
#23
REB
3,8
#80
PD
4
#22

De Bonn à Saint-Quentin, puis la confirmation à l’Est

Alors que les transferts entre Saint Quentin et Bonn se faisaient surtout dans ce sens, avec notamment Parker Jackson-Cartwright et Deane Williams, Kirkwood a été le premier a faire le chemin inverse. Sous les ordres de Julien Mahé, l’ancien pensionnaire d’Harvard avait tourné à 7,8 points, 3,2 rebonds et 2,9 passes de moyenne.

Comptablement, sa meilleure sortie avec le SQBB reste la victoire face à Dijon en mars 2025, où il avait compilé 21 points, 5 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions. Une performance qui annonçait déjà sa capacité à hausser le ton dans les grands soirs, comme il vient de le faire en EuroCup avec le Slask Wroclaw.

