Un coup d’arrêt pour la JDA Dijon sur le parquet de Saint-Quentin

Forte de trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, la JDA Dijon espérait continuer sur cette belle dynamique. Mais cela n’a pas été le cas. Sans doute émoussés physiquement, les hommes de Laurent Legname se sont inclinés sur le parquet Saint-Quentin (85-72) ce samedi 29 mars.

Saint-Quentin régale son public

D’entrée de jeu, Saint-Quentin a imposé un rythme infernal et a fait preuve d’une réussite insolente. Sous l’impulsion d’un Noah Kirkwood redoutable offensivement (21 points, 5 rebonds et 6 passes décisives), les hommes de Julien Mahé ont pris l’ascendant sur des Dijonnais dans le dur. Et bien que malmenés dans tous les secteurs du jeu, les Bourguignons se sont appuyés sur l’efficacité de Gavin Ware, impérial dans la raquette adverse (24 points et 2 rebonds) pour rester au contact à la mi-temps (41-36, 20′).

Tout comme en première période, les locaux sont revenus sur le parquet sûrs de leurs forces. Dominés dans l’impact physique et maladroits sous le cercle, les Dijonnais ont subi, tout en étant particulièrement maladroits à 3-points (1/16). Sur un nuage offensivement, le SQBB a fait sauter le verrou bourguignon dans le troisième quart-temps, remporté 23-12. Intenable, Noah Kirkwood a porté les siens vers la victoire.

Un succès qui leur permet de consolider leur 7e place. De quoi rassurer un Julien Mahé qui s’était dit inquiet avant la rencontre : « On est en train de se mettre dans une situation au classement qui, sans être dramatique, devient préoccupante. » Même si le plus dur reste à venir : leurs trois prochains matchs seront contre l’ASVEL, Monaco et Cholet… De son côté, Dijon est désormais au bord de céder sa place dans le Top 10 à Nanterre, qui revient fort. De la même manière que Cholet, ils sont pris entre deux feux alors qu’ils doivent aussi se concentrer sur la demi-finale retour de FIBA Europe Cup, ce mercredi 2 avril.