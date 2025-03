Saint-Quentin veut se relancer face à Dijon : « Il faut qu’on arrive à rebondir rapidement »

À l’aller, Saint-Quentin s’était imposé à Dijon (85-91) le 16 novembre. Ce samedi soir, dans une salle Pierre-Ratte qui ne demande qu’à s’enflammer, les hommes de Julien Mahé devront retrouver ce supplément d’âme qui leur a cruellement manqué face à Nanterre.

« Le match contre Nanterre, c’est un mauvais match pour nous, confie le coach du club picard. On a manqué d’engagement et de qualité, aussi bien offensif que défensif. La défaite est logique. » Et d’ajouter : « C’est une double défaite : une dans la partition qu’on a rendue, et une au point average. »

Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs de Betclic ÉLITE, la dynamique est négative. Julien Mahé assume : « On est en train de se mettre dans une situation au classement qui, sans être dramatique, devient préoccupante. On a un peu d’ambition, et personne n’est satisfait de la production actuelle. »

Une réaction attendue des cadres

Pour retrouver le chemin du succès, Saint-Quentin s’appuiera sur ses leaders. Jerome Robinson (15,5 points par match), auteur de 21 unités au match aller, reste la première option offensive. À ses côtés, Nolan Traoré (10,8 points et 5 passes) continue d’alterner le très bon et le moyen, alors que Dominik Olejniczak (10,2 points et 7,4 rebonds) stabilise l’équipe dans la raquette. Pour l’aider à l’intérieur, mais aussi suite au départ d’Enzo Goudou-Sinha dans l’effectif, le club a recruté Enzo Shahrvin, prêté par Paris jusqu’à la fin de la saison.

Face à Dijon, Julien Mahé veut voir une réaction collective : « Il faut qu’on arrive à rebondir rapidement. On a modifié le planning d’entraînement, changé les routines. On tente des choses, c’est notre job en tant que staff d’amener les joueurs vers ce qui peut fonctionner. »

Dijon, une équipe solide et en confiance

En face, la JDA Dijon débarque avec le vent en poupe. Qualifiée pour les demi-finales de la FIBA Europe Cup, la formation de Laurent Legname a infligé 19 points d’écart à Bilbao mercredi. En mars, Dijon n’a perdu qu’une seule fois (à Cholet) et enchaîne les belles performances, notamment face à Chalon, Le Mans et Ludwigsbourg.

« C’est une équipe toujours là, toujours bien construite, souligne Julien Mahé. Laurent Legname a bien relancé la machine. Ils sont excellents en FIBA Europe Cup, mais aussi en championnat. Défensivement, ils sont très bien en place. »

Malgré l’absence de David Holston, la JDA peut compter sur Axel Julien – quatrième meilleur passeur de la ligue – et un groupe homogène porté par Hrovat, Kamardine, McDuffie, Ware et Sengfelder.

Un tournant pour les deux équipes

Ce duel du Top 8 sera crucial pour la suite de la saison. Pour Saint-Quentin, il s’agit de stopper l’hémorragie et de rester dans la course aux playoffs. Pour Dijon, l’objectif est de récupérer le point-average perdu à l’aller et d’entretenir sa belle série avant un déplacement décisif en Espagne.

Julien Mahé est clair : « Je suis aujourd’hui dans une concentration où, quel que soit l’adversaire, on a besoin de faire de meilleurs matchs. Mais on sait qu’on a face à nous un adversaire en pleine confiance, avec beaucoup de qualité. »

Entre-deux ce samedi à 20h30 à Pierre-Ratte.