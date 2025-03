Combatif, Tidjane Salaün signe un 2e double-double cette saison

Après avoir loupé son money-time à Orlando lors de la précédente rencontre, Tidjane Salaün a plutôt bien rebondi face aux Toronto Raptors ce vendredi 28 mars. S’il n’a pas pu empêcher la nouvelle défaite des Hornets (108-97), l’ancien Choletais a fait preuve d’une belle agressivité pour signer son 2e double-double de la saison (12 points et 14 rebonds), après celui début décembre contre Philadelphie (10 points et 10 rebonds).

Duel à distance entre Gobert et Batum pour les playoffs

Plutôt que de se cantonner à attendre derrière la ligne à 3-points, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a été chercher ses paniers près du cercle au Canada. Ainsi, il a inscrit la majorité de ses points (14) sur des drives (5/6 à 2-points) ou après des rebonds offensifs (5 sur ses 14 prises de la soirée). Ce qui lui a permis de totaliser une évaluation de 22, la meilleure de sa saison rookie ! De bon augure avant la dizaine de matchs encore à jouer pour cette fin de saison régulière, alors que Moussa Diabaté a lui aussi été efficace face aux Raptors, avec 9 points (4/6 aux tirs) et 6 rebonds (dont 3 offensifs) en 13 minutes de jeu.

Pour les deux habitués de la NBA, Rudy Gobert et Nicolas Batum, cela a en revanche été une victoire ce vendredi 28 mars. Engagé dans la course au top 6 avec les Minnesota Timberwolves, le pivot a signé un gros double-double (17 points et 13 rebonds) dans la victoire contre Phoenix (124-109). En plus d’être très efficace (8/9 aux tirs), il a également été comme à son habitude précieux en défense (4 interceptions et 1 contre) avec le plus gros temps de jeu de son équipe (38 minutes).

Si Rudy Gobert a réalisé un match dans ses standards, ce fut également le cas pour Nicolas Batum dans la large victoire des Clippers contre les Brooklyn Nets (132-100), avec 9 points du Tricolore à 3/4 à 3-points.