Coup dur pour Vichy : saison possiblement terminée pour Serge Mourtala

La JA Vichy va devoir composer sans Serge Mourtala (2,12 m, 27 ans) pendant plusieurs semaines. Victime d’une fracture au pied lors du dernier match de Pro B, l’intérieur nigérien est contraint de s’éloigner des parquets, comme l’a annoncé le club dans un communiqué. Une perte de taille pour l’équipe auvergnate.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 ℹ️ Triste nouvelle pour la JAV : Serge Mourtala va devoir s’éloigner des parquets pendant quelques semaines 🤕 Reviens-nous vite, Serge, on est tous avec toi ! 🙏 🔗 Communiqué: https://t.co/cVeDm7wtwk#JAV #PROB pic.twitter.com/kjaLB02GJW — JA Vichy Basket (@jav_basket) April 10, 2025

La JAV en course pour les playoffs, sans Mourtala

Alors qu’il sortait de la meilleure performance (18 points et 9 rebonds contre le SCABB) d’une saison jusqu’ici mitigée, avec 6,3 points et 3,6 rebonds en moyenne sur 28 rencontres, Serge Mourtala a été contraint de quitter prématurément le dernier match de Vichy contre Évreux. Le diagnostic est tombé : fracture du pied. Si la durée exacte de son indisponibilité n’a pas encore été communiquée, il paraît peu probable que le pivot puisse rejouer cette saison.

« Serge souffre d’une fracture au pied. Il est d’ores et déjà pris en charge par le staff médical du club et commence sa période de repos et de soins », a précisé la JA Vichy dans un communiqué publié ce mercredi.

Ce coup dur intervient alors que la JAV est toujours en lutte pour se qualifier de Pro B (12e avec 16 victoires et 16 défaites, à six journées de la fin de la saison régulière). Son absence risque de peser sur la rotation intérieure du coach Dounia Issa. Joueur emblématique du club par son impact et sa fidélité, Mourtala laissera un vide à combler dans la raquette également composée de Cedric Bah, Lucas Dufeal, Brice Eyaga et Damien Nseke Ebele.