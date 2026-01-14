Daniil Kasatkin a retrouvé un club après plus de six mois de détention en France

Daniil Kasatkin va officiellement retrouver le chemin des parquets. Le joueur russe de 26 ans, arrêté en France à l’été 2025 dans le cadre d’une affaire judiciaire sensible, s’est engagé avec Enisey Krasnoyarsk, actuel 7e de VTB League, pour les deux prochaines saisons.

Daniil Kasatkin, who was recently exchanged by Russia for French citizen Laurent Vinatier, will continue his basketball career after spending more than six months in a Paris prison. He is signing with Enisey Krasnoyarsk until the summer of 2027. — Artem Komarov (@art_basket) January 13, 2026

Un long épisode judiciaire en France

Arrêté le 21 juin 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, Daniil Kasatkin se trouvait alors en France avec sa fiancée, qu’il venait de demander en mariage. Son interpellation faisait suite à une demande de la justice américaine, le soupçonnant d’avoir appartenu à un réseau de pirates informatiques particulièrement actif.

Le joueur d’1,99 m aura finalement passé plus de six mois en détention sur le sol français avant d’être échangé jeudi contre le chercheur français Laurent Vinatier dans le cadre d’un accord diplomatique entre Paris et Moscou.

Retour en VTB League avec Enisey

Libéré, Daniil Kasatkin a rapidement rebondi sur le plan sportif. Il s’est engagé avec Enisey Krasnoyarsk jusqu’en 2027. En VTB League, il retrouvera notamment son ancienne équipe, le MBA Moscou, qu’il avait rejoint pour la saison 2024-2025 avant son arrestation.

Extérieur polyvalent, Kasatkin va tenter de relancer pleinement sa carrière après une période forcément marquante, aussi bien sur le plan personnel que professionnel.