Deuxième opération d’affilée, et quatre mois d’absence pour Armel Traoré : quel avenir à Manresa ?

Pour sa première expérience à l’étranger, Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) n’aura décidément pas été épargné… Coupé par les Lakers en février, l’ancien blésois est revenu en Europe dans la foulée, découvrant l’Espagne, mais n’aura pu disputer que six matchs avec Manresa (7,6 points à 58% et 3,8 rebonds en Liga Endesa).

Victime d’une fracture du talus

Absent pendant six semaines suite à une blessure au genou contractée début mars, qui a dû nécessiter une première intervention chirurgicale, le grand frère de Nolan Traoré a vu sa saison s’interrompre brutalement à Murcie, le 11 mai dernier, lorsque l’ex-strasbourgeois Rodions Kurucs lui est involontairement tombé, lui causant une fracture du talus, un os qui forme l’articulation de la cheville.

Particulièrement cruel alors qu’il sortait de ses deux meilleures prestations avec le club catalan : 11 points et 7 rebonds à Grenade, 14 points et 3 rebonds contre Breogan. « Il n’a pas eu de chance car les deux blessures sont graves et dues à des coups fortuits », regrette son entraîneur Diego Ocampo. « Nous sommes tristes pour lui car il travaillait bien et il commençait à montrer ce qu’il pouvait faire. Ce n’est pas de chance. »

Il souhaiterait rester à Manresa, le club temporise

Opéré avec succès, Armel Traoré a promis de revenir « plus fort ». Il lui faudra pourtant une certaine force mentale puisqu’il va passer tout l’été en rééducation, avec une indisponibilité estimée à quatre mois suite à ce deuxième passage sur le billard. « Depuis tout petit, mon rêve était de jouer en NBA et je l’ai fait », écrit-il sur ses réseaux sociaux. « Ensuite, j’ai eu l’opportunité d’aller en Espagne, le meilleur championnat d’Europe. J’ai appris tous les jours et cela a été une bénédiction. Cette année m’a mis à l’épreuve comme jamais auparavant. Cela a été à la fois ma meilleure saison et la plus éprouvante : j’ai connu des douleurs, des leçons, des victoires et des revers. »

Cette absence pourrait cependant remettre en cause son avenir à Manresa, où il disposait d’une option pour la saison 2025/26, qu’il souhaitait visiblement activer. « Nous allons réfléchir pour la suite », a souligné son coach. « Nous verrons comment se déroulera sa convalescence. Nous entretenons une bonne relation avec lui. Nous sommes satisfaits de lui et il souhaite rester à Manresa, mais nous devons avancer petit à petit pour prendre de bonnes décisions, tant pour le club que pour lui. »