Maxime Carène ciblé par Évreux pour relancer sa carrière en France

Maxime Carene (2,08 m, 23 ans) se rapproche d’un retour en France. Selon Paris-Normandie, l’intérieur martiniquais est ciblé par l’ALM Évreux en Pro B après une saison convaincante en Autriche, à Kapfenberg. Ce retour dans l’Hexagone serait une nouvelle étape dans la reconstruction d’un joueur longtemps considéré comme un espoir du basket français.

Un passage concluant en Autriche

Après avoir connu une série de passages compliqués entre la Nationale 1, l’Espagne, la Belgique et une pige avortée en G-League avec les Texas Legends, Maxime Carène a retrouvé du rythme et de la confiance cette saison en Autriche. Avec Kapfenberg, il s’est imposé comme un pilier de l’équipe : 11,4 points à 72,8 % de réussite aux tirs, 8,4 rebonds et 1,1 contre en 29 minutes pour une évaluation de 15,1. Un rendement très solide qui confirme les espoirs placés en lui au sortir du Pôle France et du Limoges CSP.

Interrogé en début de saison, le joueur a expliqué avoir choisi cette destination après plusieurs mois sans club : « J’avais besoin d’être quelque part où j’avais la confiance du coach pour pouvoir me relancer. […] Même si on n’en parle pas beaucoup, le championnat autrichien, le niveau est quand même assez respectable. »

Un tremplin vers la Pro B ?

Après avoir connu une réelle stabilité à Kapfenberg, Maxime Carène espère franchir une nouvelle étape en retrouvant un championnat plus exposé. L’ALM Évreux, qui a déjà réussi à relancer la carrière d’Yvan Ouedraogo, semble une destination logique. À l’image de son ancien coéquipier du Pôle France, l’ancien international U16 et U17 français espère remettre sa carrière sur de bons rails dans un cadre favorable. D’ailleurs, il pourrait reformer un duo complémentaire avec Ouedraogo dont la prolongation est possible ajoute Paris-Normandie.

La comparaison n’est pas anodine : Ouedraogo, arrivé après avoir connu deux expériences complexes à l’étranger, a su se refaire une santé en Normandie en fin de saison. Pour Carène, ce retour dans l’environnement français pourrait constituer un tremplin vers une place durable dans le paysage professionnel.