Ornella Bankolé, une troisième Française à Saragosse

Ornella Bankole (1,81 m, 27 ans) poursuit sa carrière à l’étranger. Après une saison solide à Charleville-Mézières, où elle a notamment remporté la Coupe de France, l’internationale tricolore rejoint la formation espagnole de Saragosse. Elle remplace Marie Mané, dont le départ a été officialisé en parallèle.

𝙀𝙡𝙡𝙖 𝙩𝙖𝙢𝙗𝙞é𝙣 𝙦𝙪𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙫𝙞𝙫𝙞𝙧𝙡𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙫𝙤𝙨𝙤𝙩𝙧𝙤𝙨 🔥 pic.twitter.com/LetXdDkJyW — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) June 1, 2025

Une troisième Bleue à Saragosse

Déjà bien francisé avec les arrivées de Carla Leite et Aminata Gueye, Saragosse ajoute une nouvelle pièce à son puzzle avec le recrutement d’Ornella Bankolé. Passée par le Centre fédéral, puis notamment par Lattes-Montpellier, La Roche Vendée et Bourges, la native d’Auxerre a disputé la saison 2024-2025 sous les couleurs des Flammes Carolo, où elle a tourné à 10,6 points, 4,2 rebonds et 1,6 passe décisive en championnat.

Habituée de l’équipe de France depuis 2019 et médaillée d’argent à l’EuroBasket cette même année, Bankolé va connaître une deuxième expérience en Espagne. Elle avait brièvement porté les couleurs de Gérone en 2023, avant de se blesser après seulement deux matches.

Dans le communiqué du club aragonais, l’entraîneur Carlos Cantero se réjouit de cette arrivée : « Ornella sera une joueuse qui nous apportera des deux côtés du terrain. Elle est verticale vers le cercle, adroite à 3-points et dotée d’un bon physique pour défendre et aider au rebond. Avec son intensité, elle contribuera à faire de nous une équipe gagnante. »

Gracias Marea Roja x Gracias @casademontBZ 🦁❤️‍🩹 Nos vemos pronto! https://t.co/MJAkR1XNEf — Marie MANÉ (@marie_mane) June 1, 2025

Une joueuse expérimentée au profil complet

Ornella Bankolé est reconnue pour sa polyvalence et son énergie. Sa meilleure saison individuelle reste celle de 2021-2022 sous le maillot de La Roche Vendée (15 points, 6,3 rebonds, 2,8 passes). Cette année-là, elle avait été nommée dans le cinq Majeur de LFB.

En s’engageant pour une saison avec Saragosse, elle rejoint une formation ambitieuse qui entend jouer les premiers rôles en Liga Femenina, après une finale de playoffs le mois dernier. Bankolé y retrouvera deux compatriotes, Carla Leite et Aminata Gueye, toutes deux en provenance de Villeneuve-d’Ascq, récent vainqueur de l’EuroCup.