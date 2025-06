Johannès et New York terrassent Connecticut et restent invaincus, Akoa-Makani continue

Pour la troisième fois en une semaine, New York retrouvait le Connecticut Sun de Rachid Meziane et Bria Hartley, et pour la troisième fois, cela a viré à la correctionnelle. Le Liberty s’impose 100-52 sans forcer, portant à sept sa série de victoires consécutives pour commencer la saison régulière.

Sabrina Ionescu a porté ses coéquipières, avec 18 points (6/9 au tir dont 4/6 à 3-points). Dans la raquette, Jonquel Jones a joué la tour de contrôle, avec 13 points et 11 rebonds, dont 10 défensifs. Breanna Stewart et Leonie Fiebich ont elles aussi inscrit 13 points chacune, quand Natasha Cloud a parfaitement joué sa partition à côté de Ionescu : 7 passes décisives et 8 points à 3/3 au tir dont 2/2 à trois points. Le cinq majeur new-yorkais a été injouable, ce qui n’a laissé que peu de temps de jeu cette fois-ci à Marine Johannes (1,78 m, 30 ans). En 13 minutes, l’arrière tricolore a été très productive avec 8 points, à 3/4 au tir et 2/3 à 3-points, et 6 passes décisives pour alimenter une équipe en fusion.

Côté Connecticut, la soirée a été cauchemardesque, mais cela aurait pu être pire. Menés de 57 points dans le troisième quart-temps, Rachid Meziane et ses joueuses auraient pu enregistrer la plus lourde défaite de l’histoire de la WNBA – de 59 points – si le Liberty ne s’était pas relâché en fin de match. Dominé physiquement comme tactiquement, le Sun avait gardé Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) dans son cinq majeur. Mais la Franco-américaine n’a pas été aussi décisive que dans la semaine passée, avec seulement 5 points à 2/6 au tir. L’arrière tricolore a été maladroite, comme son équipe (31,1% au tir). Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans) n’a eu que des miettes : 4 minutes pour aucun impact statistique.

Frôlant la plus grosse victoire de l’histoire de la WNBA, New York établit tout de même son record de franchise avec la plus grosse marge de leur histoire : 48 points d’écart. Avec cette septième victoire de rang pour débuter sa saison, la franchise new-yorkaise égalise ainsi son record datant de 1997, record qu’elle pourra battre contre Washington vendredi.

Coming for that top spot! 📈 pic.twitter.com/yF8uibjdOp — New York Liberty (@nyliberty) June 1, 2025

Monique Akoa-Makani continue sa belle saison rookie

À Phoenix, les débuts de Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) sont bien plus radieux. L’arrière franco-camerounaise a activement participé à la victoire 85-80 du Mercury face aux Los Angeles Sparks, alors qu’Alyssa Thomas a rejoint l’infirmerie de l’Arizona pour une blessure au mollet gauche. Akoa-Makani a inscrit 10 points, pris 5 rebonds et délivré 6 passes décisives, se démultipliant pour offrir de l’assurance à ses coéquipières. Elle est d’ailleurs la première rookie du Mercury avec au moins 10 points, 5 rebonds et 5 passes sur un match depuis Dymond Simon en 2012.

Learn her name. Remember her name.

Monique Akoa Makani. pic.twitter.com/ahbpapyGp8 — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) June 2, 2025

Derrière la maladresse de Satou Sabally (24 points à 7/19), Akoa-Makani a joué juste : 3/5 au tir dont 2/4 à 3-points, des paniers derrière l’arc qui portent à 15 son total de tirs à 3-points primés sur ses 7 premiers matchs en WNBA. Dans l’histoire, seule une rookie du Mercury a fait mieux : Diana Taurasi avec 16. Après sa série de 4 matchs à plus de 10 points pour une rookie, égalant la jeune Brittney Griner de 2013, Monique Akoa-Makani ne cesse de tutoyer les légendes du jeu dans l’Arizona.

La soirée a été plus difficile pour Seattle, qui accueillait les Las Vegas Aces. Le Storm s’est incliné de peu 75-70 dans une rencontre peu marquée par l’adresse (42% de part et d’autre). Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a longtemps porté les espoirs de Seattle, en finissant meilleure marqueuse du match avec 20 points à 8/16 au tir dont 4/8 à 3-points.

Mais A’ja Wilson a été trop forte en face : 19 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 4 contres, dont un qui symbolise bien la rencontre. La MVP en titre est venue bloquer Gabby Williams qui venait de driver avant de s’écrouler sur l’action défensive de Wilson.

This A'ja Wilson block deserves a replay💥 The Aces continue to lead in the 4Q! https://t.co/7iTcWeLkBC pic.twitter.com/tUAK8sfwuX — WNBA (@WNBA) June 1, 2025

En sortie de banc, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a eu droit 13 minutes, qu’elle a remarquablement bien utilisées. La rookie inscrit 8 points mais sa sélection de tir a été bien meilleure que sur les matchs précédents. Ne prenant qu’un tir à 3-points (manqué), Malonga s’est focalisée sur le secteur intérieur et mi-distance, où elle peut vraiment être dominante à terme. Résultat, son adresse globale est soignée : 4/7 au tir, et un +/- de +8. Malgré la défaite frustrante, il y a du positif à retenir au Storm.

Enfin, les Golden State Valkyries se sont inclinées sur leur parquet face à l’invincible Minnesota Lynx 86-75. Comme Seattle avec Wilson, les Valkyries ont subi les foudres d’une candidate au trophée de MVP : Napheesa Collier. L’intérieure signe 24 points, 11 rebonds et 4 passes, bouchant encore une fois la voie à la Française Marième Badiane (1,90 m, 30 ans), sa remplaçante, qui n’est pas rentrée.

Janelle Salaun with the pretty 2️⃣ pic.twitter.com/eRdbGVusWo — Golden State Valkyries Report (@valkyriesreport) June 2, 2025

Les Françaises des Valkyries n’ont pas eu beaucoup plus de poids : Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) n’a marqué que 5 points à 2/10 au tir en 28 minutes. L’ailière tricolore a tenté de peser autrement, prenant 6 rebonds, mais l’adversité était bien trop relevée pour la jeune franchise. Sa compatriote Carla Leite (1,75 m, 21 ans) n’a eu droit qu’à trois minutes de jeu, pour un triste 0/2 à 3-points. Malgré des Kate Thornton (11 points à 4/8) et Veronica Burton (21 points à 7/11) positives, Salaün et Leite ont cette fois-ci participé à la faillite globale de l’effectif, qui termine à 36% au tir. Comme New York à l’Est, Minnesota continue d’asseoir sa domination sur sa conférence.