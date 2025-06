L’ESMS sacré champion de Nationale 2 : un exploit pour le club landais

L’ESMS, longtemps habitué aux accessits sans jamais monter sur la plus haute marche, a frappé un grand coup ce week-end à Tulle en décrochant le titre de champion de Nationale 2. Outsider annoncé face à Val de Seine, l’ASA Souffelweyersheim et Salon-de-Provence, le club landais a déjoué tous les pronostics.

Un Final Four maîtrisé, une saison historique

La victoire de l’Élan Montsoué Montgaillard Sarraziet dans ce Final Four de NM2 n’est pas seulement un exploit sportif : c’est l’aboutissement d’un projet collectif mûri depuis plusieurs saisons. Dans la demi-finale face au Pays Salonais (67-64), les Landais ont fait preuve d’un engagement total. Puis, lors de la finale face à Val de Seine, ils ont su adapter leur défense pour contenir les intérieurs franciliens. « On a eu les ressources mentales pour tenir dans un match plus tactique qu’hier », confiait à Sud-Ouest l’entraîneur Arnold Bouazza, éreinté mais heureux.

Ce titre vient récompenser une saison déjà marquée par une première place en poule B et une finale de Coupe des Landes à venir. Une belle manière pour certains cadres, dont leur coach qui s’apprête à faire une pause, de clore un cycle.

Un choix assumé : pas de montée en N1

Malgré ce sacre, l’ESMS ne rejoindra pas la Nationale 1. Un choix assumé et réfléchi : le club a préféré rester fidèle à ses moyens plutôt que de se lancer dans une aventure au goût d’inconnu. L’équipe a ainsi pu se concentrer pleinement sur cette fin de saison, en déclinant notamment sa participation à la Super Coupe « Sud Ouest », également programmée ce week-end-là.

Cette victoire, les joueurs sont allés la chercher avec leurs tripes, portés par un public venu en nombre jusqu’à Tulle. « Le soutien de nos supporters a été déterminant », a insisté Arnold Bouazza, soulignant l’ambiance unique autour de l’équipe.

Prochaine étape : la revanche en Coupe des Landes

Mais la saison de l’ESMS n’est pas encore terminée. Samedi 7 juin, l’équipe disputera une cinquième finale de Coupe des Landes en moins de dix ans, cette fois contre le Stade Montois, dans les arènes de Gamarde. Éliminé en finale lors des éditions 2016, 2018, 2022 et 2024, le club landais espère enfin décrocher ce trophée régional qui lui échappe depuis trop longtemps. « Le basket, on l’a, l’intensité aussi. L’enjeu va être de bien récupérer », prévient l’entraîneur.