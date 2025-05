Malgré la montée acquise sportivement, l’ESMS refuse l’accession en NM1 : « Il faut savoir raison garder »

L’ESMS, pour Élan Souémontain Montgaillardais Sarraziétois, auteur d’une saison exceptionnelle en Nationale 2 conclue par une première place dans la poule B, a fait le choix fort de refuser l’accession en Nationale 1. Dans une interview accordée à Sud-Ouest, le président Serge Darbo a confirmé la nouvelle revient en détail sur les motivations de cette décision, entre volonté de préserver l’identité du club, contraintes budgétaires et réalités structurelles.

Préserver l’ADN du club et ses fondations humaines

L’ESMS, structure unique regroupant trois villages landais, mise sur la stabilité. « Si on montait en Nationale 1, nous serions dans l’obligation d’avoir un effectif composé à 100 % de professionnels. On ne veut pas de ça », affirme Serge Darbo. Le club tient à conserver une équipe composée de joueurs locaux, fidèles à sa philosophie formatrice portée par le Cap de Gascogne, son école de basket qui rassemble déjà 320 jeunes autour de cinq éducateurs salariés.

Des finances solides, mais insuffisantes pour la NM1

Avec un budget annuel de 400 000 euros, essentiellement issu du tissu bénévole et de partenariats privés, l’ESMS aurait dû doubler ses ressources pour assurer une saison en NM1. « Nous sommes le plus petit regroupement à cet échelon national », rappelle Serge Darbo, évoquant aussi que moins de 5 % du budget actuel provient de fonds publics. Un saut dans l’inconnu que les dirigeants ont préféré éviter pour ne pas compromettre l’équilibre du club.

Une salle non-homologuée et la volonté de rester “chez soi”

Sur le plan structurel, l’ESMS ne dispose pas non plus d’une salle aux normes NM1. Même si une dérogation aurait pu être obtenue, le club ne souhaitait pas s’éloigner de son territoire. La salle actuelle, bien qu’inadaptée aux exigences supérieures, reste le cœur battant du club et de son identité.

Un choix assumé collectivement

La décision a été prise par les dirigeants, en interne. Et même si elle pourrait sembler frustrante, elle est pleinement assumée : « Franchement, aucun regret. Ce n’est pas pour nous. Il faut savoir raison garder. On se mettrait en danger si on allait à l’étage au-dessus », conclut le président. Une sagesse saluée, à l’heure où de nombreux clubs s’effondrent pour avoir trop rêvé trop vite, même si cela engendre de nombreux départs, à commencer par ceux du coach Arnold Bouazza mais aussi des anciens joueurs LNB Rémi Lesca et Romain Hillotte. Malgré un budget revu à la baisse, d’autres forts joueurs de Nationale 2 vont cependant arriver pour les remplacer.