L’ESMS devrait refuser la montée en Nationale 1 malgré une saison historique

L’ESMS a vécu une soirée historique samedi dernier à Montgaillard. En s’imposant contre Montaigu (79-70), le club des trois villages a officiellement décroché la première place de la poule B de Nationale 2 masculine et obtenu son billet pour la Nationale 1. Pourtant, selon Sud-Ouest, le club ne devrait pas accepter la montée, dans un contexte de fin de cycle marqué par plusieurs départs majeurs.

Une montée historique… mais sans lendemain ?

Samedi soir, la salle Jean-Tauzin de Montgaillard était en fête. Pour leur dernière à domicile, les Chalossais ont livré une prestation solide face à Montaigu (79-70), s’assurant définitivement la première place de la poule B de Nationale 2. Avec ce succès, l’ESMS termine invaincu à domicile sur la saison et s’offre le droit de disputer le titre de champion de France.

Une double satisfaction pour le club et ses supporters, d’autant que les voisins de l’ASCH ont fait le boulot en battant BBM, ce qui ôtait tout suspense pour la dernière journée.

Mais derrière l’euphorie de l’instant, la suite s’annonce plus incertaine. En effet, malgré cette accession historique à la Nationale 1, Sud-Ouest indique que l’ESMS ne devrait pas saisir l’opportunité d’évoluer à l’échelon supérieur, faute de moyens structurels et financiers suffisants.

Une page qui se tourne à l’ESMS

Au-delà des considérations budgétaires, c’est aussi une véritable page qui se tourne pour le club des trois villages. L’entraîneur Arnold Bouazza, artisan de la progression continue de l’équipe ces quatre dernières saisons, va quitter ses fonctions, tout comme le meneur emblématique Rémi Lesca et le capitaine Romain Hillotte – qui a donné son accord au Cassen-Saint-Geours, promu en NM3 -, qui ont reçu un hommage appuyé du public chalossais samedi soir.

« C’est un accomplissement sur le championnat, cela fait maintenant quatre saisons que l’on progresse. D’outsiders, nous sommes passés challengers et nous étions attendus. Puis, grâce à nos résultats, nous sommes devenus favoris avec un statut à assumer. Ce soir, nous validons quatre années de progression, tant au niveau sportif que de la structure. Le club a avancé », a confié Arnold Bouazza, ému, après la rencontre, dans des propos relayés par Sud-Ouest.

Cap sur le titre de champion de France de Nationale 2

Malgré la décision de ne pas monter en Nationale 1, l’ESMS disputera bien le Final Four de Nationale 2 pour tenter de décrocher le titre de champion de France, une ligne de plus à inscrire dans l’histoire du club.

Dans un contexte de fin de cycle et de probable reconstruction, cette dernière compétition pourrait permettre à l’ESMS de finir en beauté une aventure collective déjà gravée dans les mémoires, après un titre espéré à la finale de la Coupe des Landes le 7 juin. Plus globalement, ces refus très réguliers de montée en NM1 – comme Gravenchon dans la poule C ou l’ASA Souffelweyersheim dans la poule D – devraient pousser la Fédération (FFBB) à réformer le plus rapidement possible son championnat phare masculin.