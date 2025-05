La FFBB propose à Marmande de monter en NM1 : le BBM s’interroge et consulte ses supporters

« Aussi, nous souhaitions partager cette nouvelle avec vous et avoir votre avis sur le sujet », conclut le président du Beyssac Beaupuy Marmande, Jean-François Kicin, après un long texte. De quel sujet peut-il bien s’agir pour que le club se tourne vers sa communauté ? D’un nouveau logo ? De la date de la soirée de fin de saison ? Non, il s’agit tout simplement d’une… éventuelle montée en Nationale 1.

En annonçant ce mercredi matin que la FFBB lui avait proposé d’accéder à la NM1, le BBM a indirectement confirmé le refus de l’ESMS, pourtant premier de la poule B de NM2, d’aller découvrir la troisième division. Par conséquent, la fédération a invité son dauphin marmandais à venir occuper « la place vacante ».

« Le devoir de prudence est de mise »

Quasiment un couronnement pour le club lot-et-garonnais, censé être relégué en Nationale 3 l’an dernier, jamais vu à ce niveau, un mois après avoir ouvert son palmarès à Bercy en remportant le Trophée Coupe de France. Mais une telle décision ne se prend pas à la légère et on sent bien à travers les lignes écrites par Jean-François Kicin que le BBM est un peu réticent.

« Notre réponse à cette proposition ne pourrait être acceptée qu’après consultation des partenaires, institutionnels et privés ainsi que des collectivités. Notre devoir de prudence est de mise. C’est inédit, mais cette lourde décision qui nous revient ne doit pas remettre en cause la pérennité du club, dans un contexte économique morose. »

Un refus, comme l’ESMS ?

Ainsi, en dehors de l’appel aux supporters, le club va surtout consulter les trois municipalités concernées, à commencer par la mairie de Marmande, afin d’étudier la question avec elles. L’enjeu est simple : 30 ans pile après sa création, le BBM doit-il abandonner le costume de club amateur pour s’engager dans une éprouvante saison de Nationale 1, avec son format quasiment professionnel, ses 40 matchs à travers la France et toutes les contraintes / opportunités induites ? La FFBB attend une réponse rapide.