L’Élan Chalon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. En poste depuis cinq ans, Vincent Bergeret a décidé de quitter la présidence du club bourguignon à la fin de la saison 2025-2026. Une transition déjà anticipée en interne, avec la nomination programmée de Rodolphe Galland pour lui succéder.

Un départ anticipé et assumé

Arrivé à la tête de l’Élan Chalon en 2021 dans un contexte délicat, marqué par la descente en Pro B, Vincent Bergeret avait répondu à l’appel de son prédécesseur Dominique Juillot pour stabiliser et relancer le club. Cinq ans plus tard, le dirigeant a choisi de se retirer, comme il l’avait laissé entendre dès son arrivée en affirmant qu’il ne s’inscrivait pas dans la durée.

Entre ses responsabilités politiques – maire de Châtenoy-le-Royal et conseiller départemental – et son activité de chef d’entreprise, Vincent Bergeret a estimé nécessaire de lever le pied afin de ne pas rester en permanence en surcharge.

Une transition préparée en coulisses

L’annonce, faite jeudi soir aux joueurs et au staff, a été officialisé lors d’une conférence de presse ce vendredi. Mais en interne, la succession est déjà actée : Rodolphe Galland prendra la présidence du club.

Dirigeant d’entreprise, notamment impliqué dans le réseau France Pare-Brise, Rodolphe Galland est une figure bien connue de l’écosystème chalonnais. Ancien joueur du centre de formation, il a su rester dans l’environnement du club jusqu’à en devenir vice-président. Son arrivée s’inscrit dans une logique de continuité, sans bouleversement majeur à court terme.

« Ce que Vincent a accompli pour ce club mérite d’être salué avec sincérité. Il part en ayant rempli sa mission et même au-delà. Nous lui devons beaucoup », souligne Rodolphe Galland. « L’Elan Chalon est bien plus qu’un club de basket. C’est un acteur du territoire, une institution vivante. Je prends cette responsabilité avec fierté et humilité, conscient de ce que représente ce club pour Chalon et pour toute la Saône-et-Loire. »

Stabilité sportive et continuité du projet

Ce changement de gouvernance ne devrait pas impacter l’organisation sportive dans l’immédiat. L’entraîneur Elric Delord est sous contrat, tout comme plusieurs joueurs.

En annonçant son départ dès la mi-avril, Vincent Bergeret a souhaité offrir à son successeur le temps nécessaire pour préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions.

Un bilan marqué par la remontée et l’Europe

Le mandat de Vincent Bergeret restera associé à deux moments forts : la remontée de l’Élan Chalon en Betclic ELITE et le retour du club sur la scène européenne. Deux accomplissements majeurs qui auront permis de repositionner le club dans le paysage du basket français.

S’il quitte la présidence, Vincent Bergeret ne s’éloignera pas pour autant du club, puisqu’il restera impliqué aux côtés de la nouvelle gouvernance.