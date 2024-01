Face au Portel, Cholet a conclu une belle semaine à la Meilleraie

Les portes de la Meilleraie peut se clore sereinement après cette belle semaine de Cholet Basket. Après l’avoir débuté par une qualification au top 16 de la Champions League, les joueurs de Laurent Vila l’ont conclue par une victoire en Betclic ELITE (89-82), confirmant le redressement choletais après un énorme passage à vide en novembre.

Dans cet affrontement entre équipes au même bilan avant la renconter (9 victoires – 10 défaites), Cholet a dominé les débats, sans pour autant jamais se mettre complètement à l’abri. Chacun dans son rôle, les Choletais ont cependant apporté leur pierre à l’édifice : Craig Randall II à la marque (21 points), T.J. Campbell à la distribution (11 passes décisives), Neal Sako dans la peinture (15 points à 6/6 aux tirs) ainsi que Gérald Ayayi (18 points, record en carrière, dont 4/7 à 3-points) et Tidjane Salaun (17 points dont 3/6 à 3-points) derrière la ligne extérieure. Le Portel s’est bien accroché, notamment avec les gros matchs au tir de Digué Diawara (24 points à 10/14 aux tirs) et de Ivan Février (21 points à 9/13 aux tirs), mais n’a jamais semblé en mesure de réellement inquiété Cholet, vainqueur 89 à 82 au final.

Et la meilleure nouvelle pour le club des Mauges ? Une nouvelle semaine de matchs à domicile se profile, avec les réceptions de Strasbourg en BCL et de Boulogne-Levallois en championnat.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

La réaction du pivot choletais Neal Sako au micro de Skweek :

« On avait en face de nous une équipe du Portel avec une grosse raquette, notamment avec Bastien Vautier. On a essayé de s’adapter et de réduire son impact le plus possible. […] On est en train de remonter la pente, notamment grâce à la Coupe d’Europe. On essaie de bien faire la transition sur le championnat mais il faut qu’on continue. »