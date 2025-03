Frédéric Fauthoux, entraîneur du JL Bourg, rend hommage à J.B. Lecrosnier

« C’est une vraie perte que Jean-Baptiste s’en aille. » Ce sont les mots prononcés par Frédéric Fauthoux, avec sa casquette de coach de la JL Bourg, a réagi au sujet du départ de Jean-Baptiste Lecrosnier, son adjoint, à l’issue de la saison 2024-2025. La paire Lecrosnier – Fauthoux officie en Betclic ÉLITE depuis 2022, avec moult succès à la clé. Le sélectionneur de l’équipe de France masculine revient sur ces années de collaboration :

« Ça a été un grand plaisir de travailler avec lui parce qu’il apportait son expertise et son expérience de coach. C’est quelqu’un qui est d’un enthousiasme et d’une volonté de travail qui sont communicatifs à tout le staff », a-t-il déclaré au micro de Ghislain Gros, rédacteur en chef de Magville Bourg. « Maintenant je peux comprendre que lui aussi ait envie de coacher et j’espère qu’il trouvera un poste à la hauteur de son investissement. »

Une belle expérience de n°1 à Nantes avant de rejoindre Bourg

Avant de rejoindre la JL Bourg, Jean-Baptiste Lecrosnier a connu une belle expérience de coach principal à Nantes en Pro B. Il avait mené le club en finale des playoffs d’accession en 2017 puis remporté la Leaders Cup Pro B 2020. Cette annonce faite, le Rennais va maintenant tâcher de bien finir son aventure bressane.

Le club de Bourg-en-Bresse se classe à la cinquième place de Betclic ÉLITE. Les Burgiens sont plutôt confortables avec 3 victoires d’avance sur Le Mans, au 6e rang. Ces victoires pourraient bien faire la différence car après avoir affronté La Rochelle ce samedi, ils défieront l’ASVEL, Paris, Monaco et Cholet, les quatre équipes les devançant au classement. Mais ce n’est pas tout, car des chocs contre Dijon ou Le Mans, justement, pourraient tout changer dans la hiérarchie actuelle. La JL Bourg effectue une bonne saison malgré tout et peut se permettre de regarder vers le haut avec une petite victoire les séparant de la deuxième place. Pour les hommes de Frédéric Fauthoux et Jean-Baptiste Lecrosnier, toutes les cartes sont donc en main pour une fin de saison animée dans ce championnat de France.