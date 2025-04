Gauthier Denis absent pour la rencontre contre son ancien club du Paris Basketball

À l’occasion du match opposant la JL Bourg au Paris Basketball, à Ekinox ce samedi, les retrouvailles entre Gauthier Denis (2,01 m, 28 ans) et ses anciens coéquipiers se feront en dehors du terrain. En effet, celui qui détient le record de matchs joués sous la tunique parisienne (235) ne sera pas apte à revenir à la compétition ce week-end. Il est encore en période de reprise après un problème ligamentaire à la cheville.

« Il trottine. On voit avec lui au jour le jour. Au début, c’était prévu qu’il revienne contre Paris, mais ce ne sera pas possible. On verra la semaine prochaine ou celle d’après. C’est long », a réagi Frédéric Fauthoux, coach de la JL, jeudi dans Le Progrès.

Gauthier Denis pourrait donc être disponible pour le prochain déplacement à l’ASVEL ou plus tard, contre Le Mans. L’ancien joueur du Havre n’a disputé qu’une rencontre avec sa nouvelle équipe cette saison et avait déjà manqué la demi-finale de Coupe de France contre Paris. Le shooteur avait passé 6 ans dans le club de la capitale entre 2018 et 2024 et avait remporté avec eux l’EuroCup et la Leaders Cup 2024. Bourg-en-Bresse se place 5e du championnat de France avec trois victoires d’avances sur Le Mans, à six journée du terme de la saison régulière.