Betclic ELITE

Gigantesque Landry Nolley (40 points !) dans une victoire en montagnes russes de Nancy contre Boulazac

Betclic ÉLITE - Landers Nolley II a fait exploser tous les compteurs à Jean-Weille, en marquant pas moins de 40 points en 21 tirs, pour aller chercher la victoire de Nancy dans un match important contre Boulazac (83-72).
00h00
Résumé
Gigantesque Landry Nolley (40 points !) dans une victoire en montagnes russes de Nancy contre Boulazac

Landers Nolley a tout explosé ce soir (40 points)

Crédit photo : Lilian Bordron

Nouveau record de la saison en Betclic ÉLITE ! Un Américain succède à un autre, puisque Landers Nolley II (2,01 m, 25 ans) prend la place de Jeremiah Hill au palmarès de la meilleure marque de la saison. Les 35 points à 40 d’évaluation du Chalonnais contre Le Mans en décembre ont été largement effacés par les… 40 points de son compatriote. L’ailier nancéien a complètement pris feu à Jean-Weille, offrant sur un plateau d’argent la victoire au SLUC contre Boulazac (83-72), dans un match qui était en montagnes russes jusqu’à qu’il ne prenne les choses en main. Un match qui restera dans les annales, tant ce genre de performances est rare dans le basket français. Nolley II devient co-meilleur marqueur du championnat avec Nadir Hifi, à 21,1 points de moyenne, en attendant le match de ce dernier ce week-end.

Landers NOLLEY II
Landers NOLLEY II
40
PTS
0
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
NAN
83 72
BOU

Cette rencontre du vendredi soir entre Nancy et Boulazac, deux équipes de la deuxième partie du classement aux styles de jeu plutôt lents (4e et 5e Pace la plus lente de Betclic ÉLITE), n’était pourtant pas vraiment propice à ce genre de performances. Et le public lorrain ne s’attendait certainement pas à cela. Le match avait même bien débuté pour le SLUC, qui emportait un avantage de 12 points dans les vestiaires à la mi-temps (49-37). On se disait alors que l’histoire allait être vite réglée, afin de redonner le sourire aux fans qui restaient sur 4 défaites consécutives.

Mais les hommes de Sylvain Lautié se sont complètement écroulés au retour des vestiaires, pris en étau par la défense périgourdine (17-2 encaissé !). Mais alors que Boulazac avait pris 8 points d’avance (54-62), un homme a réveillé tout le monde avec un tir au buzzer du troisième quart-temps : Landers Nolley II. Et à partir de là, la magie a opéré.

Développement à venir…

– Journée 16

Nancy
Nancy
Boulazac
Boulazac
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
