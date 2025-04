Gobert peu utilisé pour le début des playoffs, Batum sniper mais perd des ballons importants

Los Angeles Lakers 95-117 Minnesota Timberwolves

C’est peut-être la série de playoffs la plus attendue médiatiquement. Les hyper-populaires Lakers menés par Luka Doncic et LeBron James ont mal entamé leurs playoffs, avec une large défaite à domicile face à une équipe qui se connaît depuis plus longtemps, les Timberwolves. Les derniers finalistes de conférence ont fait parler leur expérience en surprenant leurs hôtes par leur intensité et l’agressivité de leurs seconds couteaux (Jalen McDaniels et Naz Reid terminent meilleurs marqueurs de Minnesota avec 25 et 23 points). Anthony Edwards, touché par des crampes, s’est muté en meneur avec 22 points et 9 passes décisives.

En face, les Lakers s’en sont trop remis à Doncic (37 points). La balle n’a pas du tout circulé (seulement 15 passes décisives), et cela se ressent dans le score final avec un écart de +22. Les Timberwolves reprennent l’avantage du terrain (0-1).

Comme cela pouvait être prévisible au vu du match-up, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a peu joué. Avec seulement 24 minutes, c’est son plus faible temps de jeu depuis plus d’un mois. Il faut dire que les Lakers ont énormément joué en small-ball, puisque le pivot titulaire Jaxson Hayes – trop sujet aux erreurs – n’a joué que 8 minutes. Et pour défendre sur les ailiers reconvertis intérieurs des Lakers, le staff des Wolves a aussi préféré jouer en small-ball. D’où le nombre de 3-points marqués (21), qui constitue un record de franchise en playoffs.

Gobert termine seulement avec 2 points à 1/2 aux tirs, 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre. Il devrait connaître un destin similaire sur la suite de la série, même si des ajustements tactiques devront être faits côté Los Angeles.

Awesome 2-way sequence from the Wolves: Defense leading to offense Gobert block on LeBron leads to a Reid three. pic.twitter.com/zVnHgcSOnD — Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) April 20, 2025

Denver Nuggets 112-110 Los Angeles Clippers (après prolongations)

Dans le deuxième match de la soirée, les Clippers ont fait la mauvaise opération sur le parquet des champions 2023, Denver. Ils s’inclinent en prolongations alors qu’ils ont mené tout le match, avec un écart monté jusqu’à +15. Le pick-and-roll entre James Harden (32 points, 11 passes décisives) et Ivica Zubac (21 points, 13 rebonds) avait parfaitement fonctionné, tout comme les isolations d’un Kawhi Leonard vintage (22 points). Mais dans le money-time, tout était plus compliqué. Le match a gardé son suspense jusqu’au bout, parfait pour lancer ces playoffs 2025.

Un Nikola Jokic quasiment en 30-10-10, un Aaron Gordon à 25 points et un Russell Westbrook capable du pire comme du meilleur ont fait pencher la balance. Les Nuggets tiennent donc leur rang (1-0).

Côté Clippers, les 20 pertes de balle ont été trop problématiques. Et Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) en a commis 2, lui qui tourne pourtant à 0,4 de moyenne cette saison. Dont une cruciale à 9 secondes du coup de sifflet final, sur une remise en jeu ratée alors qu’il était pourtant entré juste pour cela. Alors que cette dernière possession aurait pu permettre aux Angelinos de revenir à égalité, ils ont concédé deux lancers-francs et un écart de 5 points à la place (107-112).

Batum avait pourtant été héroïque avant cela, marquant 9 points à 3/6 à 3-points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 24 minutes. Mais ses qualités de sniper n’ont pas suffi son coach Ty Lue à le mettre sur le parquet dans les 10 dernières minutes, à part pour cette remise en jeu ratée. Il est l’un des rares Clipper à terminer avec un plus/minus positif (+5).

Tous les résultats de cette première journée de playoffs :