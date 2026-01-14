Gravelines-Dunkerque recrute enfin : l’ex-meilleur passeur de G-League débarque au BCM

Confronté à la blessure de Vafessa Fofana, le BCM Gravelines-Dunkerque a rapidement réagi sur le marché. Le club nordiste a annoncé ce mercredi la signature du meneur américain Jacob Gilyard (1,75 m, 27 ans), fort défenseur passé par la NBA, la G-League et déjà bien installé en Europe cette saison. Une recrue ciblée pour encadrer l’effectif maritime et apporter du contrôle dans une période clé de la saison.

Un parcours riche entre NCAA, NBA et Europe

Privé de son capitaine pour le reste de la saison, le BCM a choisi de rééquilibrer son effectif avec un profil extérieur capable de gérer le tempo et de soulager la création offensive. À 27 ans, Jacob Gilyard arrive avec une solide expérience professionnelle et une vraie réputation de gestionnaire.

Le meneur sort d’un début de saison convaincant avec le Pallacanestro Cantù, où il tournait à 10,3 points, 2,6 rebonds et 5,9 passes décisives en Lega Basket Serie A. Un accord a été trouvé avec le club italien pour permettre son arrivée immédiate dans le Nord.

Le meilleur intercepteur de l’histoire de la NCAA, devant un champion de France

Passé professionnel en 2022, Jacob Gilyard s’est d’abord illustré en G-League en devenant meilleur passeur de la ligue de développement de la NBA dès saison sa saison rookie. Lors de l’exercice suivant, en 2023-2024, il a connu la NBA sous le maillot des Memphis Grizzlies, profitant notamment de la suspension de Ja Morant. En 37 matchs NBA, il avait compilé 4,7 points et 3,5 passes de moyenne, avant un passage par Brooklyn.

En NCAA, le meneur formé à Richmond s’est surtout construit une réputation défensive hors normes (quatre fois dans le meilleur cinq défensif de l’Atlantic 10). Il est tout simplement le meilleur intercepteur de l’histoire de la Division I, avec 466 interceptions en carrière, un record qui en dit long sur son activité et son intelligence de jeu. Il devance de loin une ancienne gloire du championnat de France, John Linehan (1,78 m, 47 ans), avec ses 385 interceptions. Ce dernier se classe deuxième, pas loin devant un autre ancien du BCM (et de Levallois), Briante Weber (374).

Pour sa première expérience européenne complète, en Allemagne à Chemnitz, il avait terminé deuxième meilleur passeur de Bundesliga (7,0 passes de moyenne, mais aussi 3,1 balles perdues), confirmant sa capacité d’adaptation hors des États-Unis. Cette saison en Serie A, la première division italienne, le natif de Kansas City tournait à 10,3 points à 36,4% de réussite aux tirs (dont 33,3% à 3-points), 2,6 rebonds, 5,9 passes décisives (pour 2,1 balles perdues) et 1,4 interception en 27 minutes après 14 matchs joués.

Un ancien coéquipier de Neal Quinn

Au BCM, Jacob Gilyard pourra s’appuyer sur la présence de Neal Quinn, passé comme lui par l’université de Richmond, pour faciliter son intégration. Son arrivée doit permettre d’apporter plus de contrôle, de lecture et de régularité dans le jeu maritime, dans un contexte de forte pression sportive.

En parallèle, le club a également décidé de donner davantage de responsabilités à Louka Letailleur, repositionné au poste 4 pour compenser l’absence de Fofana. À seulement 17 ans, le jeune Gravelinois reste sur deux prestations prometteuses face à Cholet et Monaco.

Avec cette signature, le BCM Gravelines-Dunkerque envoie un signal clair : tout est mis en œuvre pour se battre jusqu’au bout dans une Betclic ELITE toujours plus dense. L’équipe de Jean-Christophe Prat est actuellement 14e sur 16, avec 3 victoires à l’issue de la phase aller. C’est tout simplement la dernière place de non relégable.