Betclic ELITE

Louka Letailleur signe son record de points en Betclic ELITE face à Cholet

Betclic ÉLITE - Louka Letailleur a franchi un cap en Betclic ELITE. Face à Cholet, l’ailier du BCM Gravelines-Dunkerque a établi son record de points dans l’élite, confirmant les promesses entrevues depuis plusieurs mois.
|
00h00
Louka Letailleur a marqué 10 points face à Cholet ce dimanche

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Louka Letailleur (1,98 m, 17 ans) continue de faire son chemin au plus haut niveau. Dimanche, lors de la courte défaite du BCM Gravelines-Dunkerque face à Cholet (97-98 après prolongation), le jeune ailier né en mai 2008 a réalisé son meilleur match en Betclic ÉLITE sur le plan offensif, avec 10 points inscrits.

Louka LETAILLEUR
Louka LETAILLEUR
10
PTS
4
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
97 98
CHO

Un record personnel dans un match à suspense

Dans une rencontre accrochée jusqu’au bout, le nordiste a su saisir les minutes qui lui ont été accordées. Auteur de 10 points, il a également noirci la feuille de statistiques avec 4 rebonds, 1 interception et 2 contres, montrant une activité intéressante des deux côtés du terrain malgré l’issue frustrante pour les Nordistes.

La belle histoire continue pour le jeune ailier, qui évolue dans le même club que son père, trente ans plus tard, une histoire familiale qui donne encore un peu plus de relief à ses premiers pas chez les professionnels.

LIRE AUSSI

Une trajectoire déjà marquée par des performances fortes

Champion d’Europe U16 en 2024 avec l’équipe de France, Louka Letailleur s’était déjà illustré plus tôt dans la saison. Mi-octobre, il avait notamment inscrit 41 points et capté 9 rebonds en Espoirs face à Boulazac, rappelant l’étendue de son potentiel offensif lorsqu’il dispose de responsabilités accrues.

Les jeunes du BCM également en vue

Le week-end a été globalement positif pour les jeunes pousses du BCM. Soren Bracq (1,94 m, 18 ans) a compilé 7 points, 4 rebonds et 3 passes décisives face à son club formateur. De son côté, Romain Valakou (1,92 m, 19 ans), qui fêtera ses 20 ans cette semaine, n’a pas été utilisé avec les professionnels, mais s’est illustré en Espoirs contre son ancien club de Cholet, avec une ligne complète à 21 points, 6 rebonds et 7 passes décisives, malgré la défaite des siens (77-84).

De jolies parenthèses alors que le groupe pro du club de la Cote d’Opale est aux portes de la zone rouge avec ses trois victoires. Les Espoirs aussi connaissent une saison mitigée, avec une onzième place, et un bilan de 5 victoires en 14 rencontres.

