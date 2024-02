Guillaume Lanave annonce son départ du Limoges CSP à l’issue de la saison

Face à la fronde, les têtes commencent à tomber au sein d’un Limoges CSP en crise en dehors des terrains. Ainsi, le directeur commercial Guillaume Lanave a annoncé sur LinkedIn ce lundi 5 février son départ du club à l’issue de la saison 2023-2024.

Dans un post intitulé « Coupable d’être le gendre », le compagnon d’Angiolina Forte, la Directrice de la communication et du développement stratégique du Limoges CSP, un club détenu par sa famille, il s’en prend aux dirigeants passés et aux dépenses trop importantes de son club. Sans oublier de mentionner les critiques liées à sa vie privée. « Il est temps pour moi de passer la main et de laisser le service commercial prendre un nouveau souffle, préservé du regrettable et injuste tumulte lié à ma situation familiale », conclut-il dans le texte à lire ci-dessous :



« COUPABLE D’ÊTRE LE GENDRE ☠️ Ça y est, les chiffres de la saison 2022-2023 ont été publiés par la LNB – Ligue Nationale de Basket et sont désormais officiels. 📊 🔎 L’heure est au bilan : menteur ? Incompétent ? Imposteur ? Bandit ? ⏬️ La saison dernière, l’objectif en termes de produits a été rempli et le chiffre sponsoring a surplombé les résultats antérieurs réalisés par le LIMOGES CSP, comme annoncé cet été dans un communiqué publié par le club. Le fruit du travail acharné de l’ensemble de l’équipe commerciale, à savoir trois personnes : Nicolas (Nouailhaguet), Mohamed (Diawara) et moi-même. 🤜🤛 Malgré une baisse de la ligne subventions d’environ 120k€ par rapport à notre budget initial et un écart sur le prévisionnel billetterie grand public de près de 100k€, nos partenariats privés ont largement permis de compenser ces manques. Merci à l’ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance et qui continuent d’être à nos côtés pour cette saison 2023/2024. 🙏 Mais alors, pourquoi le Limoges CSP fait autant parler de lui ces dernières mois ? 📝 Contrairement à ce que l’on peut lire et entendre :

– Les attendus au niveau des produits ont été atteints pour un montant qui dépasse les 6,4 millions d’€ ✅

– En revanche, un rapide coup d’œil sur la ligne des charges permet de cerner le réel problème : un manque de maîtrise des dépenses. Alors que le budget initial déposé à la LNB s’élevait à un peu moins de 6,5 millions d’€, le club a réellement dépensé 7,4 millions d’€ ; soit un différentiel de près de 900k€ ❌ Je n’entrerai pas plus dans les détails, mon rôle de Directeur commercial se cantonnant aux entrées d’argent du club et non à ses sorties : objectif validé ✅ En effet, loin de moi l’idée de désigner un coupable : la saison est passée, le Président, le Directeur général et le comptable de l’époque ont démissionné, les actionnaires ont assumé, le club est toujours debout, et il est d’ailleurs aujourd’hui à un tournant décisif pour son avenir. Nous nous devons de le prendre tous ensemble. 🏀💚 Pour ma part, le 30 juin 2024 sonnera comme la fin de mon aventure en tant que Directeur commercial, après 4 saisons sur ce poste et des résultats en hausse de près de 30% :

➡️ 20-21 : 5,292 millions

➡️ 21-22 : 5,659 millions

➡️ 22-23 : 6,413 millions

➡️ 23-24 : rendez-vous le 30 juin Il est temps pour moi de passer la main et de laisser le service commercial prendre un nouveau souffle, préservé du regrettable et injuste tumulte lié à ma situation familiale. 👨‍👩‍👦 Toi qui te sens l’âme de prendre les rennes de cette institution ou qui connais le meilleur Directeur commercial de France, rendez-vous en commentaire 👇 »

Angiolina Forte a répondu au post de Guillaume Lanave avec le commentaire suivant :