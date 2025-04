« J’aurais préféré avoir le week-end off » – Quand Paris doit jouer une finale de Coupe de France en plein playoffs d’EuroLeague

Le Paris Basketball n’a pas le temps de savourer. Embarqué dans ses premiers playoffs d’EuroLeague, avec une situation déjà critique après deux premiers matchs perdus à Fenerbahçe, le club de la capitale va enchaîner dès ce week-end avec un autre événement d’importance : la finale de la Coupe de France.

L’opportunité de remporter un titre plutôt que du repos

Ce calendrier, où scène européenne et nationale se superposent, n’arrange évidemment pas le Paris Basketball, qui aurait certainement préféré se reposer après deux premiers matchs éreintants à Istanbul (défaites 83-76 et 89-72). Interrogé à ce sujet par L’Équipe, l’entraîneur parisien Tiago Splitter aurait évidemment souhaité du repos pour ses hommes, même s’il ne crache pas sur l’opportunité de pouvoir remporter son premier titre avec Paris.

« Si vous me demandez, j’aurais préféré avoir le week-end off comme Fenerbahçe. Mais c’est la Coupe de France, nous voulons la gagner, nous venons pour ça. C’est le premier titre que nous pouvons remporter cette saison alors nous allons y aller à fond. »

Ainsi, le Paris Basketball va défier Le Mans avec forcément les jambes un peu plus lourdes que son futur adversaire, qui a pu se préparer toute la semaine pour l’événement à Bercy. D’autant que le MSB va s’avancer sans complexe dans la capitale, avec déjà un titre remporté cette saison (la Leaders Cup) et sa pleine croyance en ses chances de l’emporter, après avoir déjà gagné contre Paris cette saison.

La Coupe de France avant une éventuelle remontada ?

Outre l’aspect physique, T.J. Shorts et ses partenaires vont devoir oublier pendant un instant l’EuroLeague et une situation plus que complexe avant de retrouver l’Adidas Arena, menés 0-2 par un géant d’Europe. Mais avant de penser à une remontada, Paris va essayer de remporter la première Coupe de France de son histoire.