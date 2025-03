La finale 100% française en EuroCup a du plomb dans l’aile : Villeneuve-d’Ascq l’entrevoit, pas l’ASVEL

La perspective d’une deuxième finale 100% française en EuroCup, après l’affiche Bourges – Villeneuve-d’Ascq en 2016, s’est considérablement éloignée ce jeudi.

L’ESBVA prend une option…

Pourtant, en début de soirée, l’ESBVA avait fait de son mieux pour honorer le rendez-vous. En déplacement à Sopron, les Nordistes ont pris une sérieuse option sur la qualification en l’emportant de sept points chez les championnes d’Europe 2022 (73-66).

Une victoire bâtie dans le money-time puisque les joueuses de Maxime Bézin étaient encore derrière à l’entame des cinq dernières minutes (61-62). Mais Shavonte Zellous (17 points à 6/12, 6 rebonds et 4 passes décisives) a été clutch, avec deux gros shoots, imitée par Haley Peters (12 points) et Carla Leite (16 points à 6/8, 3 rebonds et 6 passes décisives), auteure d’un lay-up à quatre secondes du buzzer qui pourrait s’avérer déterminant… D’un automne cauchemardesque (11 défaites consécutives pour démarrer) aux portes d’une finale de Coupe d’Europe, la saison de Villeneuve-d’Ascq est en train de basculer du bon côté.

… Pas l’ASVEL

En revanche, l’ASVEL a bien mal choisi son moment pour sortir l’une de ses prestations les plus désastreuses de la saison… En Galice, les Lyonnaises ont complètement sombré sur le parquet de Ferrol, s’inclinant de 31 points (62-93). Un gouffre qui laisse peu d’espoir en vue du match retour à Gerland.

Pourtant, avec une Aïnhoa Risacher tranchante (11 points), tout avait bien démarré pour l’ASVEL (15-9, 7e minute). Mais l’équipe de Yoann Cabioc’h s’est ensuite fendue d’une opération portes ouvertes bien malvenue, ouvrant les vannes pour deux terribles séries : un 17-0 (de 19-14 à 19-31) puis un 14-0 (de 30-39 à 30-53). Et désormais, il faudra un miracle…