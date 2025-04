La Franco-Américaine Sarah Strong dominatrice pour remporter la March Madness avec UConn !

Sarah Strong a été monumentale en finale de la March Madness féminine avec UConn. En finissant co-meilleure marqueuse de la rencontre (24 points) avec Azzi Fudd, élue MVP du Final Four, la Franco-Américaine a largement contribué à la victoire des Huskies sur South Carolina (82-59).

Plus de 19 points et 11 rebonds de moyenne sur le tournoi

La performance de Sarah Strong a été en tout point incroyable : en plus de ses 24 points à 10/15 aux tirs, elle compilé 15 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres, ce qui fait d’elle la meilleure rebondeuse, passeuse et contreuse de la rencontre. Sur l’entiereté de la compétition, elle tourne à 19 points, 11,7 rebonds, 4,3 passes décisives et 2 contres de moyenne. La Freshman de l’année en NCAA établit aussi un record de points marqués pour une première année en March Madness, avec 114 unités inscrites sur l’ensemble du tournoi.

SARAH STRONG TODAY 🏆 • 24 POINTS

• 15 REBOUNDS

• 5 ASSISTS

• 3 BLOCKS

• 2 STEALS

• 10/15 FG NATIONAL CHAMPION! pic.twitter.com/dWcpRiQb8a — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) April 6, 2025

Une saison au-delà de ses attentes pour Sarah Strong

« Je pense que j’ai mieux performé que ce à quoi je m’attendais », soulignait Sarah Strong en conférence de presse. « C’est bien d’avoir réalisé cela, mais cela ne serait pas arrivé sans mes coéquipières. » Notamment la star de l’équipe, Paige Bueckers, attendue en première position de la Draft WNBA 2025 et qui a scoré 17 points en finale de la March Madness. Sur l’ensemble du tournoi, elle tournait à 24,8 points, 4 rebonds, 3,3 passes et 2,8 interceptions.

Ainsi, Sarah Strong a permis aux Huskies de remporter ainsi leur 12e titre NCAA. Pour sa première saison universitaire, la fille de l’ancienne star gravelinoise Danny Strong et Allison Feaster, triple MVP de LFB avec Valenciennes, a réalisé un exercice de très bonne facture (16,1 points à 57,4% de réussite aux tirs, 8,3 rebonds, 3,4 passes décisives, 2,4 interceptions et 1,6 contre), avec en bouquet final, la March Madness 2025.