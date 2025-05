La joie des Monégasques et le discours de Spanoulis dans le vestiaire : « Vous avez beaucoup de mérite »

L’AS Monaco s’est qualifiée pour le Final Four de l’EuroLeague 2025 en remportant le match 5 décisif contre le FC Barcelone sur le score de 85 à 84. Malgré un retour en force du Barça en deuxième mi-temps, les Monégasques ont tenu bon grâce à leur intensité défensive et à une gestion efficace des dernières possessions, notamment grâce aux très bonnes prestations de Mike James, Matthew Strazel ou encore Georgios Papagiannis.

Après la rencontre, le club de la Principauté a publié une vidéo dans l’intimité du vestiaire monégasque, avec le discours de son coach Vassilis Spanoulis, à retrouver ci-dessous.

« Je suis très fier pour l’organisation. Je suis très fier de vous. C’est un énorme accomplissement pour cette organisation, contre un très bon adversaire. Vous avez beaucoup de mérite et maintenant, il reste deux victoires. Le premier objectif était d’être en playoffs. Le second au Final Four. Et maintenant, on doit aller se battre. Vous avez deux jours de repos. C’était un match 5 dont on se souviendra. c’est un gros match à se souvenir. Je parle vraiment du fond de mon coeur. Je suis très fier pour cette organisation et pour vous. Vous méritez tout. C’est votre accomplissement. Les joueurs font le match. Félicitations pour tout. »