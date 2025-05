Évreux récupère ses deux victoires : le maintien en Pro B en bonne voie désormais ?

L’ALM Évreux pousse certainement un grand ouf de soulagement en ce mardi 6 mai. Le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB a annoncé la modification de sa sanction initiale à l’encontre du club normand pour des « problèmes financiers ». Après son recours grâcieux, l’institution ébroïcienne récupère ses deux victoires initialement retirées, et devra simplement s’acquitter d’une amende de 5 000 €.

Course contre-la-montre financière gagnée par l’ALM Évreux

L’énergie déployée par les dirigeants de l’Amicale Laïque de la Madeleine a donc failli par payer. Alors que la dette financière – creusée au fil des ans – avait atteint le seuil record de 350 000 euros l’été dernier, le club cherchait depuis la mi-avril la bagatelle d’environ 70 000 euros. Grâce à un appel aux dons notamment, le club ébroïcien et son futur président, Jean-Pascal Ruiz, ont fini par réussir leur course contre-la-montre.

Son destin en main pour rester en Pro B

Une issue favorable donc pour l’ALM Évreux, qui pourrait aboutir au maintien du club en Pro B. Si les dirigeants se sont démenés en coulisses pour ramener des fonds financiers, les joueurs normands ont également fait le job sur le terrain. « On va faire preuve d’abnégation, de combativité et de résilience », soutenait l’entraîneur normand après l’annonces de la sanction, et ce que les partenaires de Dimitri Radnic ont fait. Le week-end qui a suivi, ils ont été cherchés une précieuse victoire chez Fos Provence dans une finale pour le maintien, avant d’enchaîner avec un succès convaincant contre le SCABB.

Ainsi, l’ALM Évreux possède désormais son destin en main pour sauver une fois de plus sa place en Pro B. Avec ses deux victoires récupérées, l’équipe de Marc Namura reprend la place tant convoité de premier non-relégable, avec une victoire d’avance sur Chartres et deux sur Fos Provence à deux journées de la fin. Le club normand a en plus l’avantage du point-average sur le CCBM, son adversaire le plus direct (mais pas sur Fos).

L’équipe de Marc Namura se déplacera à Hyères-Toulon puis aura un derby à jouer contre Rouen lors de la dernière journée. L’un des bastions de la LNB a les cartes en main pour rester dans le monde professionnel une saison de plus.