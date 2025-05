L’AS Monaco de retour au Final Four de l’EuroLeague : « Un énorme accomplissement pour ce club »

L’AS Monaco s’est qualifiée pour le second Final Four d’EuroLeague de son histoire après sa victoire au match 5 dans sa série des quarts de finale des playoffs. Voici les réactions de l’entraîneur Vassilis Spanoulis ainsi que celles de Mike James.

Vassilis Spanoulis (entraîneur de l’AS Monaco) : « Nous avons eu un match très dur ce soir, comme nous nous y attendions. Je suis très fier que mes joueurs aient performé avec un grand coeur et un esprit clair dans les moments chauds. C’était un super match. Les deux équipes ont combattu très fort durant toute la série. Aller au Final Four, c’est un énorme accomplissement pour ce club. »

(Sur le choix de faire jouer Papagiannis ce soir) « C’est mon instinct qui a fait que je le remets en jeu ce soir. Je pensais qu’il pourrait nous apporter quelque chose de nouveau sur pick & roll. Georgios nous a donné plus que quelque chose ce soir. Il a livré une grosse performance. »

Mike James et son tir décisif : « Ils me paient pour ça »

Mike James (meneur de l’AS Monaco) : « Je ne réalise toujours pas que l’on va au Final Four. C’est un objectif quand tu commences la saison. C’est une nouvelle case coché dans cette saison. La dernière fois, j’étais vraiment content car c’était une première pour Monaco mais ce soir, c’était davantage attendu pour nous. Maintenant, nous avons autre chose à gagner. »

(À propos de son dernier tir décisif) « Ils me paient pour ça. J’essayais de ne pas penser au moment, plutôt de lire la défense et de prendre la meilleure décision. Je ne voulais pas m’imposer. Le coach et moi parlons des playoffs NBA tous les jours, et la veille, nous avons eu une conversation à propos de quelqu’un en particulier qui s’est trop imposé. Je ne voulais pas être celui la. »