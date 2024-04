L’ASVEL a rencontré Miguel Mendez

L’ASVEL Féminin est à la recherche de son futur coach. Après avoir auditionné plusieurs candidats, la direction du club recevait l’Espagnol Miguel Mendez en ce début de semaine.

Ce dernier était le successeur désigné de David Gautier à l’issue du contrat de ce dernier (le 30 juin 2024), dès le début d’année 2023. Les rumeurs d’un contrat signé avec le sélectionneur de l’Espagne ont été partagées plus d’une fois mais démenties en début de saison par la présidente déléguée, Marie-Sophie Obama. Reste à savoir si l’objet de cette rencontre était d’échanger avec Miguel Mendez dans le but de le faire venir à Lyon ou de s’entendre pour partir dans d’autres directions respectives, la situation économique et sportive de l’ASVEL Féminin ayant changé depuis.

Le choix attendu début avril

Miguel Mendez, qui a notamment coaché Schio, Ekaterinbourg et la Virtus Bologne à l’étranger, est toutefois toujours libre. Ce qui faisait de lui le candidat n°1 avec l’actuel assistant-coach Yoann Cabioc’h. Les profils de Frédéric Dusart (ex-coach de Villeneuve d’Ascq) ou de Victor Lapena (sélectionneur du Canada) ont également été étudiés mais ne seraient pas les pistes prioritaires à ce jour du côté de Lyon. La nomination du coach est attendue prochainement alors que celui-ci devra prendre une part importante dans la constitution d’un effectif qui s’annonce très renouvelé. « On souhaite avant tout que le futur coach puisse construire notre équipe, on n’est pas dans la temporalité que les gens voudraient nous imposer », expliquait Marie-Sophie Obama à L’Équipe le 22 mars.