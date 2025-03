L’ASVEL s’incline face au Maccabi… et perd Théo Maledon

Entre l’enquête de la cellule investigation de Radio France concernant son président Tony Parker et la cinquième défaite consécutive en EuroLeague qui la prive certainement définitivement du play-in (95-102 face au Maccabi Tel-Aviv), l’ASVEL vivait déjà un vendredi noir. Mais comme si cela ne suffisait pas, le club villeurbannais a également perdu son leader Théo Maledon sur blessure.

Au bout de trois minutes de jeu, le meneur normand s’est coincé un doigt de la main gauche dans le maillot de l’ancien saint-quentinois Will Rayman. L’international français s’est fait manipuler par le staff médical de l’ASVEL, avant de quitter la salle en ambulance à la mi-temps pour l’hôpital.

Poupet réclame une autre mentalité

En son absence, Nando De Colo a pris les clefs du camion (20 points à 7/13, 4 rebonds et 8 passes décisives) mais l’ASVEL avait oublié sa défense quelque part entre l’Astroballe et la LDLC Arena. Cela aurait tout de même pu suffire puisque les hommes de Pierric Poupet étaient revenus à une longueur à l’entame de la dernière minute (95-96) mais un rebond offensif de Jasiel Rivero a fait le plus grand mal, avant que De Colo ne rate le shoot de l’égalisation, trop court en sortie d’écran.

« Honnêtement, je suis très déçu ce soir », a pesté Pierric Poupet au micro d’EuroLeague TV. « Nous ne nous sommes pas assez battus. On ne peut pas gagner un match d’EuroLeague si l’on ne se bat pas et j’ai l’impression qu’on a oublié cela… Je vais essayer de trouver les mots, peut-être qu’on va travailler différemment pour aboutir à une autre mentalité. » Premiers éléments de réponse dimanche à Nanterre.