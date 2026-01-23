Le nouveau leader Roanne prend un énorme derby à Vichy, la « darling » du moment Châlons-Reims s’offre Blois au Jeu de Paume !

Cette première soirée de la phase retour d’ÉLITE 2 a tenu toutes ses promesses. Des duels de haut de tableau qui ont tourné en la faveur des équipes à l’extérieur, un énorme derby entre Vichy et Roanne, et de gros changements en milieu de tableau.

Deux énormes duels

La première surprise – si on peut l’appeler comme ça – est venue de la victoire du Champagne Basket chez Blois. L’ADA, qui avait déjà perdu la semaine dernière sa place de leader durement obtenue au Centrico, enchaîne une deuxième défaite consécutive. Le tout face à une équipe de Châlons-Reims qu’on peut véritablement appeler la “darling” du moment (avec Roanne), au vu de son excellente dynamique de 9 victoires sur les 11 derniers matchs.

Après Denain, Roanne et… déjà Blois en novembre, la bande à Guillaume Grotzinger ajoute un gros nom de plus à leur tableau de chasse. Justement, avec ses 14 points en sortie de banc, Grotzinger a remporté son duel des jeunes meneurs de talent face à Talis Soulhac (7 points à 3/12 aux tirs, et 6 passes décisives). Chez les jeunes ailier-forts, c’était plus équilibré entre Jonas Boulefaa (13 points) et Maël Hamon-Crespin (16 points). Les deux jeunes champenois prennent leur revanche de leur non-sélection au Young-Star Game LNB.

L’autre duel de haut de tableau entre Vichy et Roanne a duré quasiment… 2 heures 30. D’abord parce que le match est allé jusqu’en prolongations, mais aussi à cause d’un malaise (sans conséquence puisqu’il est revenu en jeu) de Maxime Ross, qui est resté allongé plusieurs minutes au bord du terrain avec intervention des médecins. Un derby de haut niveau, même entaché plusieurs absences de part et d’autre : Jahvon Blair et Florian Léopold (blessé au poignet) côté Roanne, Pape Diop et Kenny Kasiama (coup à la main) côté Vichy.

Malgré tout, les deux équipes ont livré un superbe duel, qui s’est donc terminé 94-98 en prolongations. Le tout dans un Palais Pierre-Coulon comble. Mais c’est bien la Chorale – irrésistible depuis l’arrivée de TJ Parker et que l’entraîneur adverse qualifiait de « rouleau-compresseur » – confirme donc sa place de leader, avec un cinquième succès d’affilée.

