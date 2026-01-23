Recherche
ELITE 2

Le nouveau leader Roanne prend un énorme derby à Vichy, la « darling » du moment Châlons-Reims s'offre Blois au Jeu de Paume !

ÉLITE 2 - 20e journée et première de la phase retour haute en couleur : de gros duels de haut de tableau qui ont donné Roanne et Châlons-Reims vainqueurs, contre Vichy et Blois.
00h00
Le nouveau leader Roanne prend un énorme derby à Vichy, la « darling » du moment Châlons-Reims s’offre Blois au Jeu de Paume !

Intenable Javon Masters, avec 24 points et 6 passes décisives en 23 minute en sortie de banc

Crédit photo : Alain Cheneviere Photos Sports

Cette première soirée de la phase retour d’ÉLITE 2 a tenu toutes ses promesses. Des duels de haut de tableau qui ont tourné en la faveur des équipes à l’extérieur, un énorme derby entre Vichy et Roanne, et de gros changements en milieu de tableau.

Deux énormes duels

La première surprise – si on peut l’appeler comme ça – est venue de la victoire du Champagne Basket chez Blois. L’ADA, qui avait déjà perdu la semaine dernière sa place de leader durement obtenue au Centrico, enchaîne une deuxième défaite consécutive. Le tout face à une équipe de Châlons-Reims qu’on peut véritablement appeler la “darling” du moment (avec Roanne), au vu de son excellente dynamique de 9 victoires sur les 11 derniers matchs.

– Journée 20

Après Denain, Roanne et… déjà Blois en novembre, la bande à Guillaume Grotzinger ajoute un gros nom de plus à leur tableau de chasse. Justement, avec ses 14 points en sortie de banc, Grotzinger a remporté son duel des jeunes meneurs de talent face à Talis Soulhac (7 points à 3/12 aux tirs, et 6 passes décisives). Chez les jeunes ailier-forts, c’était plus équilibré entre Jonas Boulefaa (13 points) et Maël Hamon-Crespin (16 points). Les deux jeunes champenois prennent leur revanche de leur non-sélection au Young-Star Game LNB.

Développement à venir…

Tous les résultats de cette soirée du vendredi 23 janvier, pour le compte de la 20e journée :

ELITE 2 – Journée 20
23/01/2026
ROC La Rochelle
81 92
AIX Aix-Maurienne
CAE Caen
82 79
EVR Evreux
ROU Rouen
78 91
PAU Pau-Lacq-Orthez
BLO Blois
76 78
CHA Champagne Basket
DEN Denain
83 86
POI Poitiers
HTV Hyères-Toulon
98 95
CHA Challans
VIC Vichy
94 98
ROA Roanne
ANT Antibes
77 69
SCA SCABB
ASA Alliance Sport Alsace
80 96
NAN Nantes
24/01/2026
ORL Orléans
QUI Quimper
