« Le play-in, why not ? » – Jean-Christophe Prat et Gravelines-Dunkerque ne s’interdisent rien

En l’emportant dans l’Opalico contre Le Portel début avril, Gravelines-Dunkerque s’est mis en très bonne posture pour assurer son maintien en Betclic ELITE. Avant les six derniers matchs de la saison régulière, l’équipe des Maritimes possède deux succès d’avance sur son rival stelliste, avec également le point-average en sa faveur.

« À l’abri de rien » mais le champ des possibles reste ouvert !

Si le BCM n’a pas encore sécurisé pleinement son avenir, il ne s’interdit pourtant pas de regarder plus haut. Dans un championnat à 16 équipes, la densité est telle que si la formation nordiste est toujours à 2 victoires de la zone rouge, elle peut toujours rêver de play-in. À condition d’un parcours quasi-faute évidemment.

Alors pour l’instant, l »entraîneur Jean-Christophe Prat fait du maintien sa priorité absolument : « On n’est encore à l’abri de rien », souligne-t-il à La Voix du Nord. Le technicien n’exclut pas pour autant la possibilité d’une fin de saison plus heureuse : « Bien sûr, on va d’abord penser à sécuriser le maintien et aussi à donner une image positive de l’équipe cette saison. En tout cas, le play-in, why not ? On a deux victoires d’avance sur le barragiste mais on est aussi à trois victoires d’un play-in avec des confrontations directes à venir. »

Sur cette fin de saison régulière, le BCM Gravelines-Dunkerque va effectivement jouer de nombreux concurrents directs, pour le maintien (Limoges), pour un éventuel play-in (Élan Chalon, Dijon, Strasbourg, Saint-Quentin). Mais pour croire à une plus réjouissante fin d’exercice, il faudra déjà s’évertuer à vaincre Le Mans, qui pourrait réaliser une très belle opération dans la course au top 6.

Premiers éléments de réponse sur le visage de la fin de saison du BCM Gravelines-Dunkerque ce dimanche 13 avril (16h30) à Dewerdt.