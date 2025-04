Gravelines-Dunkerque fait un pas de géant vers le maintien, Le Portel vers les barrages !

Le derby entre Gravelines-Dunkerque et Le Portel valait son pesant d’or en ce dimanche 6 avril. Cet Opalico, aux allures de finale pour le maintien entre respectivement le 14e et 15e de Betclic ELITE (séparées d’une seule victoire d’écart avant ce match), pouvait soit permettre au BCM de creuser un écart quasi rédhibitoire, soit tout relancer pour l’ESSM. Et malgré le tourbillon de défaites dans lequel était prise l’équipe de Jean-Christophe Prat (11 défaites en 12 matchs), ce sont bien les Maritimes qui sont largement ressortis vainqueur de cette confrontation régionale (104-80).

Un Opalico très adroit

La résurgence de Gravelines-Dunkerque ne pouvait pas mieux tomber qu’à l’occasion de l’Opalico. Dans la quasi-impossibilité de remporter une rencontre en 2025 (une seule victoire contre La Rochelle), le BCM l’a fait avec la manière contre son voisin stelliste.

Après une première période accrochée (40-39), les partenaires de Chris Babb ont totalement dominé le second acte en étant notamment d’une folle adresse au tir. Entre deux des équipes pourtant parmi les moins adroites du championnat (moins de 33% à 3-points), c’est pourtant un festival d’adresse que nous ont offert Gravelines-Dunkerque et Le Portel. Et à ce petit jeu-là, les Maritimes ont fini par faire la différence en seconde période, à la faveur de deux hommes notamment : Glynn Watson Jr. et Andy Van Vliet.

L’énorme coup de chaud du Belge Van Vliet

Le meneur de jeu américain a d’abord inscrit 10 de ses 11 points de l’après-midi dans le 3e quart-temps, pour donner une belle avance à son équipe à l’entame des dix dernières minutes (68-56, 30′). Avant que la dernière recrue gravelinoise, Andy Van Vliet, ne prenne complètement feu dans le dernier quart-temps. Pas forcément hyper adroit depuis son arrivée dans le Nord (5/20 à 3-points en 4 matchs), l’ailier-fort a retrouvé sa justesse au meilleur des moments, en inscrivant 18 de ses 24 points (8/10 à 3-points) dans l’ultime quart-temps. L’international belge illustre ainsi l’effervescence de Gravelines-Dunkerque en seconde période, en ayant converti 12 de ses 18 tentatives à 3-points en seconde période, pour une réussite totale de 16/31 (contre 12/25 pour l’ESSM).

Le Portel plus que jamais dans le rouge

Avec cette victoire dans l’Opalico, Gravelines-Dunkerque s’est quasiment assuré le maintien en Betclic ELITE. À six journées de la fin, le BCM compte désormais deux victoires d’avance sur Le Portel, avec également le panier-average. Ce qui devrait dans le même coup précipiter l’ESSM vers les barrages.